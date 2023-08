Introduzione

Quasi due settimane dopo i devastanti⁢ incendi ‌che hanno ​colpito Maui, circa ⁣1.000 persone‌ sono ancora disperse. Il sindaco di Maui, Richard Bissen, ha riferito che i numeri più recenti provengono dalle squadre di ricerca e soccorso.‌ Gli abitanti di Maui stanno lavorando per‌ fornire cibo e assistenza ai loro vicini.

La situazione nelle scuole di Maui

Il ritorno a scuola

Le aule⁣ di Maui saranno semivuote quando gli studenti torneranno a⁣ scuola, quasi due settimane dopo i⁣ mortali incendi che hanno distrutto intere comunità sull’isola hawaiana. Alex​ Fielding, CEO ⁢di Privateer, ha collaborato ‌con altre aziende di Maui per portare ⁣stazioni di ricarica e WiFi⁣ nelle aree più colpite di West Maui. Ogni giorno,‌ in entrata ‌e uscita da Lahaina, ha sentito parlare di bambini che ⁤hanno perso i genitori e di molti che ⁢hanno perso tutto.

Le conseguenze degli incendi

Fielding ha dichiarato che è stato un “giorno difficile” quando alcuni studenti sono tornati​ in classe. “Per le scuole che hanno iniziato oggi, non riesco a immaginare come sia l’appello… quando‌ uno su quattro⁣ probabilmente non sarà⁤ lì in quelle classi, in quei quartieri”, ha detto ‍Fielding. “Non so come si possano avere abbastanza⁤ insegnanti o consulenti o terapisti, o come si⁤ possa rendere giustizia alla vera‌ tragedia⁣ sul campo”.

La ⁤risposta della comunità

Il lavoro delle aziende locali

Le stazioni di ​ricarica e WiFi ⁣gestite da Privateer e altre aziende di Maui sono operative 24 ore su 24⁢ in otto località. Fielding ha detto che⁤ ogni stazione riceve circa 1.000 connessioni al giorno utilizzando l’Internet spaziale Starlink. Più ⁢di 650 terminali Starlink sono stati consegnati la scorsa settimana sull’isola. Fielding⁣ ha⁣ detto che prevedono di mantenere le stazioni di ricarica e WiFi operative fino a quando non saranno più necessarie.

La solidarietà tra vicini

I vicini stanno aiutando i vicini, aprendo i loro garage⁣ e‍ condividendo le⁤ forniture tra le‌ comunità. I volontari stanno presidiando le spiagge e i parchi della contea e distribuendo pasti alle persone. Gli abitanti di‌ Lahaina e ‍Upper⁢ Kula non hanno acqua potabile sicura dopo gli ⁤incendi. Sono stati allestiti serbatoi ‍d’acqua portatili in ‍queste aree. Esistono altri pericoli nelle zone degli incendi, tra cui cenere tossica e prodotti chimici.

Conclusione

In sintesi, la comunità di Maui sta affrontando una ⁤situazione di emergenza a seguito degli ‌incendi che hanno ⁣devastato‍ l’isola. Le scuole sono semivuote e molte persone sono ancora disperse. Nonostante le difficoltà, la risposta⁤ della comunità è stata notevole, ‌con aziende locali che forniscono assistenza e vicini che si aiutano a vicenda.‌ La situazione ​rimane tuttavia critica e le risorse sono ancora necessarie per far fronte alla crisi.