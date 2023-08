La ‌Commissione Europea propone un aiuto finanziario all’Italia per i danni causati dalle alluvioni nelle Marche

Un sostegno finanziario per l’Italia

La Commissione Europea ha proposto un ‍aiuto finanziario di 20,9 milioni di euro per l’Italia, destinato a coprire i‌ danni causati dalle⁤ alluvioni che hanno colpito la regione delle Marche nel settembre 2022. Questa proposta è stata annunciata attraverso una nota ufficiale dell’Esecutivo dell’Unione Europea.

Il pacchetto di aiuti ‍dal Fondo di ​solidarietà dell’Unione Europea

L’aiuto finanziario proposto per‌ l’Italia fa parte di un pacchetto di aiuti più ampio, del valore di 455‌ milioni di​ euro, ⁣proveniente dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (Fsue). Questo pacchetto prevede anche un sostegno di 400 milioni ⁣di‌ euro per ⁤la Turchia, a seguito dei danni causati da due forti terremoti nel febbraio 2023, e un aiuto di 33,9 milioni di euro per la Romania, per i⁣ danni causati​ da una grave siccità nell’estate del 2022.

Il ruolo del Fondo di solidarietà ⁣dell’Unione⁣ Europea

Il Fondo di solidarietà dell’Unione Europea ha il compito ​di coprire parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero, come la riparazione delle infrastrutture⁢ danneggiate, la protezione della popolazione, la messa in sicurezza delle infrastrutture preventive e ⁢la protezione del patrimonio culturale, nonché le ​operazioni di bonifica. Le operazioni di emergenza ‌e‍ di recupero possono essere finanziate dal Fsue retroattivamente a partire dal primo giorno del disastro.

Il​ processo di ‍approvazione dell’aiuto finanziario

Una‌ volta che la proposta della Commissione sarà approvata dal Parlamento e dal Consiglio, l’aiuto finanziario potrà essere versato in un’unica rata al bilancio generale dei Paesi richiedenti.

Il caso della Turchia

Nel caso della Turchia, che è un Paese in via di adesione all’Unione​ Europea, oltre all’approvazione del Parlamento e del Consiglio, la Commissione firmerà anche un‍ Accordo bilaterale con Ankara. Questo accordo specificherà i dettagli dell’utilizzo dell’assistenza finanziaria.

Il futuro dell’assistenza finanziaria

La proposta di assistenza finanziaria è un segno tangibile dell’impegno dell’Unione Europea​ nel sostenere⁤ i Paesi membri e quelli in‌ via di ‍adesione in caso di‍ disastri naturali. Questo aiuto rappresenta un importante passo ‍avanti nella gestione delle crisi e nella protezione delle popolazioni e del patrimonio culturale.