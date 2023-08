Il mistero delle centinaia di leoni ⁢marini e delfini morti sulla costa di Los Angeles

La costa di Los Angeles è stata recentemente ​testimone di ⁣un evento sconvolgente: centinaia di leoni marini e delfini sono stati trovati⁢ morti, spinti dalle onde sulla riva. Il Centro per i Mammiferi Marini è​ intervenuto, riuscendo a ⁢salvare alcuni di questi animali ⁢che erano ancora ⁣in ⁤vita. Due mesi dopo, due⁣ leoni marini sono ​stati rilasciati nuovamente in natura.

Il salvataggio e il rilascio dei leoni marini

Due mesi fa, le spiagge della California meridionale sono state teatro di un ‍fenomeno preoccupante. Un’ampia proliferazione di alghe tossiche aveva contaminato le acque oceaniche, causando malattie e morte tra i leoni marini. Il Centro di Cura per i Mammiferi Marini ha riferito di ⁣aver soccorso 47 leoni marini malati di avvelenamento da acido‌ domoico in un lasso di tempo di due settimane a fine giugno.

La causa ⁢sospetta: la proliferazione di⁤ alghe nocive

La crescita rapida di alghe dannose lungo alcune parti della costa della California meridionale è sospettata di essere la causa ⁣della ⁢morte e dell’incagliamento di leoni ‍marini ‍e delfini. In risposta a questa crisi, il Distretto Scolastico Unificato di ‍Los⁣ Angeles ‍ha fornito spazio esterno⁢ temporaneo al centro per ampliare la⁤ sua assistenza di primo soccorso per i leoni marini.

Il ruolo dell’acido domoico

Le alghe tossiche producono ​una neurotossina ⁢chiamata acido domoico, che si accumula in pesci come le sardine, ‍le acciughe e i calamari. La tossina viene poi trasferita ai predatori come i leoni marini e gli uccelli che si nutrono di questi ‍pesci, causando convulsioni, ‍danni cerebrali e talvolta la‌ morte.

Le minacce per⁤ gli animali marini

Il pericolo dell’acido domoico

Secondo⁣ l’NOAA, l’acido domoico ⁤è una‌ delle principali minacce per‍ gli animali marini. I leoni marini affetti da acido domoico soffrono spesso anche di disidratazione, vomito grave, comportamento aggressivo, letargia e aborti spontanei.

La necessità di interventi ‍urgenti

La situazione richiede interventi urgenti per proteggere la fauna marina e preservare l’equilibrio​ dell’ecosistema. La ricerca continua per comprendere ⁣meglio le cause di⁣ questi ⁤fenomeni e‌ per⁤ sviluppare strategie efficaci per ⁢prevenire ulteriori danni.