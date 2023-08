Introduzione

Il telescopio spaziale ‌James Webb della NASA ha catturato un’immagine di un ⁣imponente ammasso di galassie denominato WHL0137-08. All’interno di questo ammasso si ‌trova la ‌galassia più fortemente ingrandita conosciuta⁤ nei primi miliardo di anni dell’universo: l’Arco dell’Alba. E all’interno di questa ⁣galassia, ⁣la stella più ‍lontana mai rilevata, ⁣soprannominata Earendel, scoperta per la prima volta dal telescopio spaziale Hubble. ‌Ulteriori osservazioni effettuate⁤ con la NIRCam (Near-Infrared Camera) ​di Webb‌ rivelano che la stella è una massiccia stella di tipo B, più di ⁤due volte più calda del nostro‌ Sole e circa un milione di volte più luminosa.

Rilevare stelle estremamente lontane,⁣ o quelle più vicine ‍nel tempo al big bang, può fornire intuizioni sui primi capitoli della storia del nostro universo. Nel 2022, il telescopio ⁣spaziale Hubble ha battuto⁤ il suo stesso record, avvistando la stella più ⁤lontana mai vista.⁣ Questa stella, soprannominata Earendel, ha emesso la sua luce ‌nei primi miliardo ⁣di anni dell’universo. Identificare e confermare‍ la distanza della stella è solo l’inizio. ‌Ecco dove entra in gioco il telescopio spaziale James Webb ⁢della NASA. Le prime osservazioni di Webb su Earendel hanno rivelato dettagli‌ sul tipo di stella e persino sulla galassia ​che la circonda. Le ​future analisi delle osservazioni spettroscopiche di Webb su ‍Earendel e la sua⁢ galassia ospite, l’Arco dell’Alba, potrebbero anche rivelare informazioni sulla luminosità, temperatura e ⁤composizione.

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha seguito le osservazioni del telescopio spaziale Hubble sulla stella più lontana‌ mai rilevata nell’universo molto distante,⁣ nei primi miliardo di anni dopo il big bang. L’NIRCam di Webb⁤ rivela che ⁣la stella, soprannominata Earendel,⁣ è una massiccia stella di tipo B, più di due volte più​ calda ‍del nostro Sole e circa un milione di volte più luminosa.

La stella, che ⁢il team di ricerca ha soprannominato Earendel, si trova nella ⁣galassia dell’Arco dell’Alba ed è rilevabile solo grazie alla combinazione di tecnologia umana e ​natura attraverso un effetto chiamato ​lente gravitazionale. Sia Hubble che Webb ⁤sono stati in grado di rilevare Earendel grazie al suo fortunato allineamento dietro una piega nello spazio-tempo creata dall’imponente ammasso ‌di‍ galassie WHL0137-08. L’ammasso di galassie, ‍situato tra‌ noi e Earendel, ⁢è così massiccio che⁣ distorce il tessuto dello spazio stesso, producendo un effetto di ingrandimento,⁤ che permette agli astronomi di guardare⁤ attraverso l’ammasso‍ come attraverso una lente d’ingrandimento.

Le stelle massicce come Earendel spesso hanno⁢ compagni. Gli ⁤astronomi non ‌si ​aspettavano ⁢che Webb rivelasse eventuali compagni di Earendel poiché sarebbero così vicini e indistinguibili nel cielo. Tuttavia,‍ basandosi esclusivamente sui colori di Earendel rilevati da Webb, gli astronomi pensano di vedere⁣ indizi di una stella compagna più fredda e rossa.⁤ Questa luce è stata allungata dall’espansione dell’universo a lunghezze d’onda più lunghe⁣ di quelle che gli strumenti di Hubble possono rilevare, ed è quindi stata rilevabile solo con Webb.

Caratteristiche dell’Arco dell’Alba

L’NIRCam di Webb mostra anche altri dettagli notevoli nell’Arco dell’Alba, che è la galassia più fortemente‌ ingrandita mai rilevata nei primi miliardo di anni dell’universo.⁣ Le caratteristiche includono sia​ giovani regioni in formazione stellare che vecchi ammassi ⁣stellari stabiliti di dimensioni ridotte fino a 10 anni luce. Su entrambi i lati della piega di massima⁢ ingrandimento, che passa proprio attraverso⁣ Earendel, queste caratteristiche sono riflesse dalla distorsione della lente gravitazionale. La regione che forma le stelle⁣ appare allungata‌ e si stima che ⁤abbia​ meno di‌ 5 ​milioni di ⁣anni. I ‌punti più piccoli su entrambi i lati di Earendel sono due immagini‍ di un ammasso stellare più vecchio ‌e più ‍stabilito, stimato avere almeno 10 ‍milioni di anni. Gli astronomi hanno‌ determinato⁤ che questo ammasso stellare è legato gravitazionalmente⁤ e probabilmente‌ persisterà fino ai giorni nostri. Questo ci mostra come potrebbero ​essere apparsi gli ammassi globulari della nostra Via ‌Lattea quando si⁣ sono​ formati 13 miliardi di anni fa.

Gli‍ astronomi stanno attualmente analizzando i dati delle osservazioni dell’NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) di Webb sulla galassia dell’Arco dell’Alba e su ⁣Earendel, che forniranno misurazioni precise di composizione ⁢e distanza⁣ per la ‌galassia. Da quando Hubble ha scoperto Earendel, Webb ha rilevato altre‌ stelle molto lontane‍ utilizzando‍ questa⁢ tecnica, sebbene nessuna sia così lontana‌ come Earendel. Le⁤ scoperte hanno aperto‌ un ‌nuovo regno dell’universo alla fisica stellare e un nuovo argomento di studio per gli scienziati che studiano l’universo ‌primordiale, dove ‌una volta le galassie erano i più piccoli oggetti cosmici rilevabili. Il team di ⁢ricerca nutre una cauta speranza che ⁤questo potrebbe essere un passo verso la rilevazione di⁢ una delle⁢ prime generazioni di stelle, composte solo dagli ingredienti grezzi dell’universo creati nel big ⁢bang: idrogeno‍ ed elio.

In conclusione, il telescopio spaziale James Webb sta svelando‍ misteri nel nostro sistema solare, guardando ‌oltre verso mondi⁣ lontani attorno ⁢ad altre stelle, e sondando le misteriose strutture e origini del nostro universo e del nostro posto in esso. Webb è un programma internazionale guidato ⁢dalla ‌NASA con i suoi partner, ESA (Agenzia ‍Spaziale ⁢Europea)‌ e ⁣l’Agenzia Spaziale Canadese.