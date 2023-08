L’India è sulla Luna: atterra con successo la missione “Chandrayaan-3” al polo sud lunare. La nave ‘Vikram’ è la prima a raggiungere le regioni ghiacciate del satellite, dove potrebbero esserci enormi riserve d’acqua. Questo evento ha segnato una tappa fondamentale nella corsa spaziale e ha dimostrato l’innovazione e la determinazione dell’India.

Storia dell’atterraggio e successo tecnologico

Il modulo di atterraggio Vikram della missione Chandrayaan-3 è atterrato questo mercoledì poco dopo le 18, ora indiana, le 14,34 in Italia, dopo una complessa manovra di frenata e avvicinamento completamente automatica. Questa manovra rappresenta un’enorme sfida tecnologica. L’India è già il quarto paese ad essere atterrato con successo sulla Luna e il primo ad atterrare sull’ostile polo sud della Luna.

Il commento dei leader

“Questo successo non è solo per l’India”, ha affermato il presidente Narendra Modi. “Questa missione aiuterà altre missioni lunari di altri paesi. Tutti possiamo aspirare a raggiungere la Luna e oltre”, ha aggiunto. Il modulo Vikram, nella sua sequenza di atterraggio, non ha avuto un solo guasto, mostrando la maestria degli ingegneri e scienziati coinvolti nel progetto.

I precedenti tentativi sulla Luna

Fino ad oggi solo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina sono riusciti a sbarcare con successo sulla Luna. Tuttavia, nessuno aveva mai raggiunto il polo sud del satellite, una regione che potrebbe nascondere enormi riserve di acqua ghiacciata. Queste riserve sono fondamentali per le future basi abitate e missioni con equipaggio sulla Luna e su Marte.

Le parole degli scienziati

“L’operazione di atterraggio è estremamente complessa, per questo la chiamiamo i 20 minuti del terrore”, aveva spiegato Santosh Vadawale, scienziato della missione Chandrayaan-3. Il modulo Vikram ha dovuto superare diversi ostacoli tecnici, come rallentare da oltre 6.000 chilometri orari e cambiare orientamento, tutto in modo automatico e senza interventi da Terra.

I prossimi passi per l’India nello spazio

Il principale obiettivo della missione Chandrayaan-3 è dimostrare l’atterraggio sicuro e morbido nella regione polare sud della Luna. Questa zona potrebbe rivelarsi fondamentale per le future missioni di esplorazione spaziale, dato il suo potenziale contenuto di acqua.

Risonanza internazionale

Direttori di agenzie spaziali di tutto il mondo, come l’ESA e la NASA, hanno espresso le loro congratulazioni all’India per questo storico atterraggio.

Sfide future e progetti

Dopo alcuni fallimenti precedenti, come il tentativo della missione Chandrayaan-2, l’agenzia spaziale indiana si è rialzata e ha portato a termine con successo questa missione. Con piani futuri di collaborazione con l’agenzia spaziale giapponese JAXA e l’obiettivo di esplorare zone ancora più ostili del polo sud lunare, il futuro spaziale dell’India sembra brillante.

L’India, con la sua determinazione e innovazione tecnologica, ha dimostrato al mondo la sua capacità nel settore spaziale. Con ogni nuovo successo, si avvicina sempre più all’essere una potenza spaziale dominante, pronta ad affrontare nuove sfide e a collaborare con altre nazioni per il bene dell’umanità.