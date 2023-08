La Grecia in fiamme: nuovi incendi rilevati dai satelliti

La Grecia, ancora una volta, ‌è vittima di incendi devastanti. A soli trenta giorni dagli incendi ‌che hanno colpito l’isola di Rodi, nuove fiamme stanno devastando il Nord-Est‍ del Paese. Questi nuovi roghi sono stati‍ rilevati dai satelliti Sentinel 2, parte del programma Copernicus⁤ per l’Osservazione della Terra, gestito dalla Commissione Europea e ⁤dall’Agenzia Spaziale Europea.

Le condizioni climatiche alimentano le fiamme

Le condizioni climatiche attuali, caratterizzate da calore estremo, siccità e‍ venti forti, stanno alimentando la diffusione delle fiamme in tutto il Paese. La zona più colpita è quella vicina al porto di Alexandroupoli, dove gli incendi stanno imperversando da giorni.

Le immagini catturate dai satelliti

Le immagini catturate il 23 agosto ​dai‍ satelliti Sentinel 2 mostrano un fronte dell’incendio lungo circa 70 chilometri. Queste immagini, una combinazione di colori naturali e infrarossi, mostrano un pennacchio di fumo che si estende per 1.600 chilometri verso il Sud-Est. Le aree bruciate sono facilmente riconoscibili grazie al ⁣loro colore marrone scuro.

La risposta all’emergenza incendi

In risposta a questa emergenza, l’Agenzia⁤ Spaziale Europea ha attivato il servizio Copernicus Emergency Mapping in diverse aree del Paese. Questo servizio utilizza i⁢ satelliti per l’osservazione della Terra per‌ fornire⁣ supporto alle⁤ autorità civili nazionali e internazionali‍ in ⁢caso di disastro.

Le aree‍ coinvolte dal servizio di mappatura⁣ di emergenza

Il servizio Copernicus Emergency Mapping è stato ‍attivato in Attica settentrionale, Rodopi, l’isola di Eubea, Sterea Ellada e nella ⁣Macedonia orientale. Queste aree sono tra le più colpite dagli incendi e ⁤necessitano di un intervento ⁢immediato.

Il ruolo dei satelliti nell’emergenza

I‍ satelliti per l’osservazione della Terra svolgono un ruolo fondamentale in queste situazioni di emergenza. Grazie ⁤alle loro ⁤immagini ad alta risoluzione, è possibile monitorare l’evoluzione degli‍ incendi e pianificare interventi ​di⁤ soccorso più efficaci. Inoltre, le immagini ‍satellitari possono aiutare a valutare l’entità dei danni e a pianificare le‌ operazioni di ricostruzione⁤ una volta che le fiamme saranno​ state domate.