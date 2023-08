Un’immagine di un ‌gigantesco segno di domanda che fluttua nell’universo ha‌ suscitato grande interesse sui social media. Tuttavia, gli⁣ esperti⁤ dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno fornito ​una spiegazione per ciò che il Telescopio Spaziale James Webb ha rilevato a molti anni luce di distanza.

Il mistero del segno di domanda galattico

Secondo ⁢gli esperti spaziali, ‍il gigantesco segno di domanda è in realtà una coppia⁢ di galassie che ​si stanno⁢ unendo, con la regione superiore che viene distorta. Questa strana caratteristica ‌è⁤ stata individuata nelle immagini scattate delle stelle denominate Herbig-Haro 46/47, che sono state studiate fin⁣ dagli anni ’50. Tuttavia, solo con l’aggiunta di nuova tecnologia, i ricercatori sono stati in grado di esaminare le caratteristiche con‌ una definizione migliore.

La composizione del segno di domanda ‍galattico

Secondo l’agenzia, si ritiene che la maggior parte del⁤ materiale‌ di colore arancione infuocato sia costituito da gas e polvere che hanno circondato le‍ stelle‍ per migliaia di anni. ⁣Il ⁤Telescopio​ Spaziale‍ James Webb ha ⁤catturato immagini dettagliate nell’infrarosso di stelle in formazione.

Le scoperte del ​Telescopio ‍Spaziale James Webb

Il‌ Telescopio ⁢Spaziale James Webb ha fatto‍ una serie di scoperte sorprendenti durante la sua escursione nello spazio durata più di un anno, portando a immagini straordinarie di‌ galassie, nebulose⁤ e altre caratteristiche lontane. Gli‍ scienziati affermano che il Webb ha superato le ⁣aspettative e‍ credono che lo strumento ad alta tecnologia stia ⁤solo ​iniziando a scaldarsi, con almeno altri⁢ 20 decenni rimasti nel suo ciclo di vita.

Il confronto con le immagini del Telescopio Spaziale Hubble

L’ESA ha paragonato ⁤l’immagine ‌recente a quella che è stata creata nel 2009 ‌con ⁣l’aiuto del Telescopio Spaziale Hubble. Nell’immagine, ‍le galassie PGC 37639 e PGC 101374 sembravano ‌essere in una ⁢sorta di ‌tiro alla fune galattico e formavano una forma simile a⁣ quella di un segno di domanda.

La formazione del flusso‍ blu

“Si pensa che il flusso blu si sia formato attraverso le turbolente interazioni gravitazionali che ​si verificano nella‌ parte superiore del ⁣fotogramma – ⁤l’ammasso di ⁣galassie⁣ più in alto ⁣è un vortice ⁢di braccia una volta a spirale. Il flusso è lungo ‌circa 100.000 anni luce e composto da gas, polvere⁢ e molti milioni di stelle appena nate. ‌Queste stelle, che si raggruppano per formare ammassi stellari, che a loro volta si accumulano come superammassi, sono responsabili dell’eccezionale tonalità blu visibile qui. Sono‌ per lo più giovani, calde e massicce,‌ una combinazione che le ⁢fa emettere⁤ luce blu”, ha dichiarato l’ESA.

L’agenzia spaziale ammette⁢ che sono necessarie ulteriori osservazioni‍ per comprendere meglio il fenomeno. Con strumenti come il Webb ora in funzione,‌ ci si aspetta che gli scienziati facciano altre osservazioni sorprendenti.