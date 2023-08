La missione Chandrayaan-3 dell’India raggiunge nuovi​ traguardi sulla Luna

La missione Chandrayaan-3 dell’India, la ‌prima a ​portare un rover e un ⁤lander nella regione del Polo Sud lunare, continua a raggiungere nuovi traguardi. Il‍ rover Pragyan è ora‌ operativo sulla superficie lunare,‍ segnando‌ un momento storico per l’esplorazione spaziale.

Il successo della missione Chandrayaan-3

La missione Chandrayaan-3 dell’Organizzazione‌ di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) ⁤ha effettuato un ⁤atterraggio morbido vicino al Polo ⁣Sud lunare, diventando il ⁣quarto paese a far atterrare una missione⁤ sulla ⁣Luna e il primo a farlo‌ vicino al Polo ⁢Sud. La missione Chandrayaan-3 comprende un lander lunare,​ chiamato Vikram, ⁣e‍ un piccolo rover, chiamato Pragyan.

Il rover Pragyan sulla Luna

Secondo ​un aggiornamento dell’ISRO, Pragyan è ​sceso dalla⁣ rampa del lander ed è ora ⁤in ⁢movimento sulla⁤ Luna. Tre strumenti sul lander sono ⁣stati attivati e tutti i sistemi sono normali. “Il rover Ch-3⁣ è sceso dal Lander e l’India ha fatto⁤ una‍ passeggiata sulla Luna”, ⁢ha postato l’ISRO.

Immagini dalla missione Chandrayaan-3

L’ISRO​ ha​ rilasciato diverse ⁢immagini della missione, tra cui ​una che ⁢mostra il Polo Sud‍ lunare, con l’ombra della gamba del lander visibile in basso a destra. Altre⁣ immagini mostrano ‍i team dell’ISRO che​ esultano dopo l’atterraggio di Chandrayaan-3 sul⁢ Polo Sud lunare.

Chandrayaan-3: una storia di riscatto ‍per l’India

Chandrayaan-3 rappresenta una storia di riscatto per ⁢l’India, dopo ⁢il suo primo tentativo ⁤di‍ atterraggio sulla Luna‌ con ‌la missione Chandrayaan-2, che​ si concluse con​ un atterraggio di emergenza nel⁢ 2019. Tuttavia, la‌ navicella continua a inviare‌ dati, secondo l’ISRO.

La celebrazione del⁢ successo della‍ missione

L’eccitazione per il ‍successo dell’atterraggio lunare ​dell’India è continuata con un Doodle di Google che⁣ celebra l’importante traguardo e la comunità scientifica⁤ ancora in ‍fermento per la missione. Il Times⁤ of India ha ⁢riferito che il Primo Ministro⁢ Narendra Modi ⁣visiterà l’ISRO a Bengaluru per congratularsi ⁣con ⁢il team ⁤scientifico e di ingegneria di⁢ Chandrayaan-3. Circa 6.000 persone⁢ sono attese per accoglierlo all’aeroporto al ⁤suo arrivo.

Il Polo Sud‌ lunare: ‌una nuova frontiera ‍per ‌l’esplorazione spaziale

L’ISRO ha rilasciato un video ripreso dalla ⁣navicella poco prima dell’atterraggio,⁣ con la telecamera del lander‌ che mostra i crateri​ ombreggiati vicino al Polo Sud. Il Polo Sud lunare è una⁣ zona inesplorata della superficie lunare ritenuta contenere ‍ghiaccio d’acqua, che potrebbe essere raccolto per creare carburante e risorse per ulteriori esplorazioni⁣ spaziali. ​La NASA prevede di far atterrare astronauti lì come ‌parte del programma Artemis nel​ 2025.