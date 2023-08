Il rover Pragyan della missione Chandrayaan-3 studia la temperatura del polo Sud lunare

Il 23 agosto, il rover Pragyan, parte della missione indiana Chandrayaan-3, ‍è atterrato sulla Luna, ⁣iniziando a rilevare la temperatura del polo Sud‍ lunare. Questa è la prima volta che viene effettuata una misurazione del genere, grazie ​alla posizione unica del rover, in⁤ un luogo dove⁣ nessun altro veicolo spaziale era mai atterrato ⁣prima. Utilizzando ⁢i sensori e le​ sonde a ​bordo, Pragyan misurerà la temperatura a diverse profondità, ⁣con l’obiettivo ‌di ⁣comprendere ‍il comportamento termico della superficie lunare. I primi dati sono stati rilasciati dall’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale su una piattaforma di social media,⁣ dando inizio all’esperimento denominato Chaste.

Le sfide della missione

La missione di‍ Pragyan non sarà semplice. Il ⁤polo Sud della Luna è pieno di crateri pericolosi⁣ che⁤ il rover dovrà evitare. Questa è una delle ragioni principali per ⁢cui l’atterraggio⁤ di Chandrayaan-3 è stato un successo così significativo. Nonostante tutti vogliano ⁢raggiungere il polo Sud lunare, poiché si ritiene che⁤ contenga una grande quantità di ghiaccio d’acqua, è un ⁤luogo di atterraggio estremamente rischioso. Il​ 27 agosto, il rover ha rilevato un cratere ‌largo circa⁤ 4 metri a⁤ soli 3 metri di distanza. L’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale ha riferito che al rover è stato ordinato di ricalcolare il percorso e ora si sta ‍muovendo in sicurezza lungo un nuovo tracciato.

Un successo per l’India

Con il perfetto atterraggio di Chandrayaan-3, ⁣l’India è diventata la quarta nazione a raggiungere ⁢tale risultato, dopo l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti e ⁣la Cina. È anche‍ la prima nazione a raggiungere la regione del⁢ polo Sud lunare. Il rover Pragyan, delle dimensioni di una grande scatola di scarpe e con un peso di 27 kg, può comunicare solo con il lander Vikram, che a ⁣sua ‍volta è‌ in contatto con la Terra.⁣ Il rover, alimentato da pannelli solari che forniscono una potenza massima di 50 watt, è progettato per funzionare per circa 15 giorni, fino⁤ all’inizio della lunga⁤ notte lunare, ‌che dura circa 14 ⁢giorni terrestri.