Un‍ nuovo metodo per osservare l’entanglement quantistico in tempo reale

Per la ⁢prima ​volta, è stato possibile osservare in tempo reale l’elusiva funzione d’onda dei quanti, o entanglement, ‍un fenomeno che ha guadagnato il Nobel per la Fisica⁢ nel 2022. Questo comportamento,​ impossibile da osservare nella materia visibile, è stato rilevato in coppie di particelle di luce, o fotoni, grazie a‍ una nuova tecnica sviluppata da‌ un team di ricerca internazionale.​ Il gruppo,​ guidato da Ebrahim Karimi dell’Università di‍ Ottawa in⁢ Canada, include⁤ gli italiani Danilo Zia e Fabio Sciarrino del Dipartimento di Fisica dell’Università Sapienza di Roma. I risultati sono ⁢stati pubblicati sulla rivista Nature ⁣Photonics.

Una nuova⁣ tecnica per caratterizzare gli stati⁤ quantistici

Il mondo dell’estremamente piccolo

Secondo Fabio Sciarrino, “quando si entra nel mondo dell’estremamente piccolo, come quello‌ dei quanti, molte delle⁢ cose apparentemente ovvie nel nostro mondo non sono facili come ‌si immagina”.​ Una di queste sfide ‌è la capacità di ‘fotografare’⁢ e determinare tutte le caratteristiche di un insieme di ‌particelle che⁣ interagiscono tra loro, ‌in questo caso i fotoni.

La sfida della tomografia quantistica

Una delle ⁣tecniche più utilizzate attualmente si basa sulla tomografia medica, che implica la creazione di una serie di ‘fotografie’ del sistema quantistico da ‍diverse prospettive per ottenere un’immagine ⁢3D. Tuttavia, questo metodo richiede‍ molto tempo e, man mano che le dimensioni ⁢del sistema aumentano, anche le informazioni necessarie aumentano esponenzialmente.

Un nuovo ‌metodo ispirato all’olografia

Analisi⁤ dell’interferenza⁢ tra stati quantistici

I ricercatori, ‍ispirati dall’olografia, hanno ⁤sviluppato⁢ un nuovo​ metodo che analizza l’interferenza prodotta tra⁢ due stati quantistici. Questo permette per la⁤ prima volta di osservare alcune tipologie di stati quantistici in tempo praticamente reale. “Mentre con il ‍metodo tomografico ⁤possono⁢ volerci ore ⁢o​ giorni, qui bastano secondi”, ha sottolineato Sciarrino.

Applicazioni⁣ nella​ fotonica

Questo⁣ metodo‍ può essere utilizzato solo su specifici ⁢tipi di stati, come i fotoni entangled, coppie di particelle che⁤ mantengono una sorta di ⁢memoria istantanea del ‍partner anche se⁣ si trovano ⁣a grandi distanze l’una dall’altra. “La nuova⁤ tecnica – ha concluso ⁣Sciarrino‍ – ⁣permette di semplificare alcuni importanti aspetti per chi lavora nell’ambito della ⁢fotonica, in particolare nell’imaging”.