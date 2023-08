Un’innovativa interfaccia⁢ cervello-computer⁢ permette a‌ una donna paralizzata ‍di comunicare attraverso⁣ un avatar digitale

Un’avanzata tecnologia ha permesso a una⁤ donna, paralizzata a causa di un ⁢ictus, di​ ritrovare la capacità⁢ di esprimersi. Grazie a un​ avatar digitale controllato ⁢dal pensiero, che​ riproduce la sua voce e le espressioni facciali, la donna è riuscita a comunicare in modo più rapido e naturale. Questa straordinaria innovazione è il risultato di una nuova interfaccia cervello-computer​ che, per la prima volta, è in grado di tradurre i ​segnali dell’attività cerebrale in parole ed espressioni. I dettagli di questa sperimentazione sono stati pubblicati su Nature da un team di ricercatori dell’Università della California ⁤a San Francisco e Berkeley.

Il funzionamento dell’interfaccia cervello-computer

La tecnologia alla base dell’innovazione

Il ⁢gruppo di ricerca, guidato dal neurochirurgo Edward Chang, ha​ applicato sul cervello della paziente una pellicola rettangolare‌ ultra‌ sottile dotata di 253 elettrodi. Questo dispositivo, posizionato su⁢ un’area del cervello fondamentale per la comunicazione, rileva ⁤i segnali cerebrali ‌che, ⁤a causa dell’ictus, ‌non possono più essere trasmessi all’apparato fonatorio (lingua, bocca, laringe) e ai ⁢muscoli facciali.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

I segnali rilevati vengono poi inviati a un sistema di intelligenza artificiale, che è stato ⁤addestrato per settimane a identificare le onde cerebrali della donna corrispondenti ai diversi‌ suoni (fonemi) che formano le parole.

La creazione dell’avatar digitale

La sintesi vocale

Per rendere l’esperienza più autentica,‌ i ricercatori⁢ hanno utilizzato un algoritmo che sintetizza le parole con la stessa ‍voce⁢ della paziente. Questo è stato possibile grazie ⁤a ​delle registrazioni⁤ vocali della donna, effettuate durante il suo matrimonio.

L’animazione dell’avatar

Infine, il volto dell’avatar, visualizzato sullo schermo ​del computer, è stato animato in base ai segnali cerebrali della donna. Questo è​ stato reso possibile grazie a un software ​in grado di riprodurre il movimento⁤ dei muscoli⁢ facciali.

Questa innovazione rappresenta un passo significativo ⁣nel campo delle neuroscienze e dell’intelligenza artificiale, offrendo nuove speranze a ⁤coloro⁢ che hanno perso la capacità di comunicare a causa di condizioni ⁢mediche gravi. La ricerca ‌continua, con l’obiettivo di ⁤migliorare ulteriormente‍ questa ‍tecnologia​ e di renderla accessibile⁢ a un ‍numero sempre maggiore di persone.