Il Telescopio ⁢Spaziale Hubble della NASA/ESA ⁤ha catturato un’immagine illuminante della galassia ⁣lenticolare NGC 6684, situata ⁤a circa 44 milioni di anni luce dalla Terra nella ‌costellazione del Pavone.

La galassia lenticolare NGC 6684

Il Telescopio Spaziale Hubble rivela⁤ un’immagine affascinante della⁣ galassia lenticolare ⁤NGC​ 6684, immersa in una luce soffusa. Questa immagine è ⁢stata catturata utilizzando la Advanced Camera for Surveys (ACS) di ⁤Hubble.⁤ La galassia si trova a circa ⁣44 milioni di anni luce ⁤dalla ⁢Terra nella costellazione del Pavone.​ Il nome Pavone deriva dal termine latino per pavone, ed ‍è una costellazione situata ​nel cielo australe. ⁤Fa parte di un gruppo di quattro ​costellazioni conosciute collettivamente come gli Uccelli​ del Sud.

Caratteristiche delle galassie lenticolari

Le galassie lenticolari, come la NGC 6684, hanno una struttura a forma di lente‍ (lenticolare significa ⁣a forma di lente). Possiedono un ⁢grande disco ma mancano delle braccia a spirale prominenti tipiche di galassie come la Galassia di Andromeda. Questo le colloca‌ in una posizione intermedia⁢ tra le galassie​ ellittiche e le galassie a spirale, risultando in un ⁤aspetto diffuso e spettrale. Ulteriormente, la ‌NGC 6684 manca delle tipiche⁤ strisce‍ di polvere scura che si vedono in altre galassie, ⁤aumentando il suo aspetto spettrale e insostanziale.

Il censimento universale delle galassie

I dati per questa immagine sono stati raccolti durante un programma intitolato‌ ‘Ogni ​Galassia Conosciuta Nelle ‌Vicinanze’, che mira a osservare tutte le⁣ galassie entro un raggio di 10 megaparsec, o circa 32,6 milioni di anni luce. Questa iniziativa si concentra su galassie non precedentemente osservate dal⁢ telescopio. Prima⁣ dell’inizio ⁣di​ questo ​programma, Hubble aveva osservato ‌circa il 75% di queste galassie ‌vicine. ​Si prevede che il completamento ​di questo censimento fornirà‍ preziose intuizioni sulle​ stelle che compongono una vasta varietà di galassie in una⁣ moltitudine di ambienti.

Conclusione

In sintesi, l’immagine della galassia lenticolare NGC ⁢6684 catturata dal Telescopio Spaziale Hubble offre una visione affascinante di queste strutture celesti. La mancanza di braccia⁤ a spirale e strisce di polvere⁤ scura conferisce ⁢a ​questa galassia un aspetto spettrale ⁤e⁢ insostanziale. Il ⁣programma ‘Ogni Galassia Conosciuta ‍Nelle Vicinanze’⁤ sta ampliando la nostra conoscenza dell’universo, osservando galassie non precedentemente esplorate da Hubble.