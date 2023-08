Introduzione

Recenti scoperte derivanti dall’analisi di un fossile di 120 milioni di anni fa del volatile estinto Jeholornis, rinvenuto nel nord-est della Cina, offrono le prime prove conosciute⁢ di uccelli che si nutrivano di foglie, segnando l’evoluzione più antica conosciuta dell’alimentazione arborea tra gli uccelli.

Il Jeholornis e la sua dieta

Il Jeholornis, ​un volatile delle dimensioni di un fagiano e membro della seconda ⁣linea più primitiva di uccelli conosciuti, possedeva denti e una lunga coda ossea simili ai suoi parenti dinosauri predatori piumati. Tuttavia, l’analisi microscopica dei residui fossilizzati nello stomaco di questo giovane uccello arboricolo dimostra che il Jeholornis non⁢ era un predatore. Si nutriva di foglie di alberi appartenenti a un gruppo di piante fiorite chiamate​ magnoliidi, che includono le attuali magnolie, cannelle‍ e ⁣alberi di avocado.

Lo studio

Lo studio, pubblicato su Nature Communications il 28 luglio, è stato condotto da​ ricercatori dell’Istituto di Paleontologia dei Vertebrati e Paleoantropologia‍ (IVPP) dell’Accademia Cinese delle Scienze e dai loro collaboratori.

Relazioni tra uccelli e piante fiorite

Le strette‌ relazioni tra uccelli e piante fiorite (angiosperme) sono comuni ‍oggi e includono uccelli che impollinano i fiori delle angiosperme, mangiano i loro frutti e disperdono i loro semi.‍ Tuttavia,⁤ il record fossile non ha fornito molte prove sulle origini ⁢evolutive di queste strette‍ relazioni ecologiche.

Metodologia e risultati della ricerca

Analisi⁤ dei fossili

Per comprendere meglio le diete degli uccelli primitivi, questo ​gruppo internazionale di scienziati ha cercato i resti fossilizzati microscopici di piante all’interno dei⁣ resti dei⁢ contenuti dello stomaco antico all’interno ⁤dello scheletro dell’uccello, un metodo mai tentato prima.⁢ Hanno⁣ cercato‌ di trovare i fitoliti, che sono strutture microscopiche rigide fatte di silice opalina (biossido di silicio) prodotte dalle piante all’interno e tra le loro cellule.

Risultati

I ricercatori hanno campionato l’area dello stomaco fossilizzata attorno ai gastroliti per cercare di trovare i resti ⁣dei fitoliti delle piante ormai decadute. Hanno recuperato centinaia⁣ di fitoliti dopo aver ⁣trattato i ⁤piccoli campioni con acido e altri prodotti ⁤chimici per rimuovere quasi tutto ciò che non è un fitolito.

Conclusioni

Questo studio ha ‌fornito le prime prove di uccelli che si nutrivano di foglie, segnando l’evoluzione ​più antica conosciuta dell’alimentazione arborea tra gli uccelli. I risultati suggeriscono che l’evoluzione degli uccelli è stata legata alle piante fiorite per oltre 100 milioni di⁤ anni, con frutti, semi​ e persino foglie che servivano come piatti ‍principali ​nel menu degli uccelli fin da ⁤quando gli uccelli avevano ancora denti e lunghe code ossee dinosauriane.