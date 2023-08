Introduzione

Il 7 agosto 2023,‍ alle 20:46 UTC, si ⁢è verificata ⁤un’intensa⁣ eruzione solare‌ di classe X1.5 proveniente dalla recentemente scomparsa Regione⁤ Attiva 3386. L’evento ha avuto ​inizio alle 20:30 e si è concluso alle 21:18 UTC.

Emissione ⁢radio e velocità stimata

Un’emissione radio di tipo II, con una velocità⁢ stimata di 386 km/s, è stata associata all’evento, suggerendo‌ la ​produzione di un’eiezione di massa coronale ​(CME). Tuttavia, a causa della posizione di questa regione,‌ non ci si aspetta ⁢che la CME sia diretta verso la Terra.

Previsioni di ⁣degradazione delle ⁢frequenze radio

Le frequenze radio erano previste per essere maggiormente degradate sopra l’Oceano Pacifico, il Canada, gli Stati Uniti e l’America Centrale.

Seconda eruzione solare di classe X

Questa è la seconda eruzione solare di classe X dal 5 agosto, quando si ‌è verificata un’eruzione di classe X1.6 alle 22:21⁣ UTC.

Attività solare e condizioni geomagnetiche

Si prevede che l’attività solare diminuirà fino a una possibilità di eruzioni ‌di classe M l’8 e il 9 agosto ⁤con ⁢la partenza della Regione 3386.

Condizioni attive ‍del campo geomagnetico

Si prevedono periodi di condizioni attive del campo geomagnetico il 7 agosto a ⁢causa dell’arrivo possibile di una CME del ‍4 agosto. Si prevedono livelli di tempesta minori G1 l’8‍ agosto a causa di ⁤un ⁢possibile colpo di striscio combinato dalle CME del 5 agosto.

Effetti residui⁣ della CME e influenze CH HSS​ di polarità positiva

Si prevedono nuovamente condizioni attive il 9 agosto a causa degli effetti residui della CME e delle influenze CH HSS di polarità positiva.

Conclusione

In ⁣sintesi, il 7 ‌agosto 2023⁢ si è verificata un’intensa eruzione solare di classe X1.5. ​Nonostante l’evento abbia prodotto un’eiezione di ⁤massa ⁤coronale, non ci si aspetta che questa ⁢sia diretta verso la Terra. L’attività solare è prevista in diminuzione nei giorni successivi, mentre si⁢ prevedono condizioni attive del campo geomagnetico dovute agli effetti residui della CME e alle ​influenze​ CH HSS di polarità positiva.