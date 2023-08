LAHAINA, Hawaii – Le autorità hanno reso pubblici‍ i nomi di 388 individui scomparsi a seguito dell’incendio boschivo di Lahaina, per facilitare le operazioni di ricerca. La​ contea di Maui ha emesso l’elenco verificato dei nomi, compilato dall’FBI.⁢ Al giovedì pomeriggio, altre 1.732 persone segnalate come ‌scomparse sono state ritrovate sane ‌e salve.

Il Dipartimento di Polizia di Maui ha dichiarato ‌di aver bisogno dell’aiuto⁤ del pubblico per fornire‍ informazioni su chiunque⁢ sia segnalato come irreperibile e il cui‌ nome è presente nell’elenco, ma‍ si sa che la ⁣persona può essere⁢ rintracciata.

La‍ situazione a Lahaina

Il ruolo della polizia

“Stiamo rilasciando questo elenco di nomi oggi‌ perché sappiamo che aiuterà con l’indagine”, ha detto il capo della polizia John Pelletier. “Sappiamo‍ anche che una volta che questi nomi⁣ vengono resi noti, può⁤ e causerà dolore per le persone i cui cari sono elencati. Non è una ⁤cosa facile⁤ da fare, ma vogliamo assicurarci⁤ di fare tutto‍ il possibile per rendere questa indagine il più completa​ e accurata possibile”.

La distruzione ‍causata dagli incendi

Una grande quantità di distruzione è visibile ‍nella ‍città di Lahaina⁤ dopo che i⁣ mortali incendi boschivi hanno devastato parti dell’isola di Maui ⁢a Hawaii. Gli‌ incendi boschivi sono scoppiati‌ l’8 agosto, alimentati da venti a 112 ‌km/h, spingendo⁤ le fiamme a velocità autostradali. Gli incendi hanno distrutto circa 2.200 case e sfollato un numero stimato di‌ 4.500 persone.

Le operazioni di ricerca

Il ritrovamento dei​ corpi

I cani da ricerca e le squadre di soccorso hanno trovato ‍i resti di 115 ‍persone dopo aver⁢ cercato nel 100% delle case residenziali a un piano a Lahaina, secondo‌ la contea di Maui. Di ⁣questi, solo ​22 ⁢sono⁣ stati ⁣identificati. Ora gli ufficiali di Maui stanno esortando il pubblico a fornire campioni di DNA per assistere nell’identificazione delle‍ vittime.

Il ritorno alla normalità

Ai ⁢residenti è stato detto che non ⁣possono ancora tornare nell’area del disastro poiché⁤ non esiste ancora un piano di ritorno sicuro. L’area è limitata solo‍ al personale autorizzato a causa di significativi pericoli, tra‍ cui sostanze chimiche tossiche e detriti.

Conclusione

In ⁢conclusione, la situazione a Lahaina rimane critica, con centinaia di persone ancora scomparse e un’area residenziale devastata dagli incendi. Le‍ autorità stanno lavorando incessantemente per⁢ identificare le vittime e pianificare un ritorno sicuro ‌per‌ i residenti. La comunità è ⁣chiamata a ‍collaborare fornendo informazioni utili e campioni di DNA.