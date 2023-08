La Stazione Spaziale Internazionale riceve 3.719 kg di forniture scientifiche

Consegna⁢ e ⁣smistamento del carico

Il 4 agosto 2023, la navicella cargo Cygnus di Northrop Grumman è stata immortalata nell’atto di‌ essere ⁣catturata dal braccio⁤ robotico Canadarm2, controllato dall’astronauta​ della NASA e ingegnere ​di volo della spedizione 69, Woody Hoburg, all’interno della ‍Stazione Spaziale Internazionale. ​La Stazione​ ha ricevuto 3.719 kg di forniture scientifiche tramite il cargo spaziale Cygnus di Northrop Grumman, e l’equipaggio sta ora ⁢lavorando a varie indagini⁢ e compiti di ‌manutenzione.

Smistamento del ‌carico

L’ingegnere di volo della NASA, Frank Rubio, ha lavorato ‍per tutto il lunedì per smistare ‌parte delle ⁤3.719 kg di scienza e forniture consegnate⁤ a bordo del cargo spaziale Cygnus di Northrop Grumman il ⁤venerdì 4 ⁤agosto. Alcuni dei ‍nuovi esperimenti includono indagini sulla formazione di strutture cellulari ⁤neuronali 3D e un Astrobee robotico libero di volare‌ per assistere gli astronauti. Le nuove forniture per ⁣l’equipaggio includono cibo, acqua, attrezzature di supporto vitale e hardware⁤ per‍ le attività⁤ extraveicolari.

Indagini sulla fisica spaziale

Gli ingegneri⁣ di ‍volo Stephen Bowen della NASA⁢ e Sultan Alneyadi degli Emirati Arabi Uniti⁤ hanno ‍lavorato a una coppia di ​diverse‌ indagini ‌sulla fisica ⁢spaziale il lunedì. Bowen ha sostituito i campioni all’interno ​del Forno di⁢ Levitazione Elettrostatica che esplora le proprietà termofisiche dei materiali⁣ sottoposti ⁤a alte temperature in⁢ microgravità. Alneyadi ha installato nuovo ⁤hardware‌ nel Microgravity Science Glovebox per migliorare la tecnologia di produzione dei ⁤cristalli semiconduttori.

Manutenzione del laboratorio‌ e dell’attrezzatura

Manutenzione scientifica

L’ingegnere di volo della NASA, Woody Hoburg, ha iniziato la‌ sua giornata lavorando alla manutenzione scientifica, sostituendo l’attrezzatura di ricerca e ispezionando un rack nel modulo laboratorio Columbus. Ha anche ⁣servito nuovo hardware del Cold Atom Lab all’interno ​del modulo laboratorio Destiny. Il Cold Atom Lab osserva il comportamento quantistico degli atomi raffreddati a temperature vicine ⁢allo zero assoluto. ⁣Hoburg ha ⁤anche ⁤assistito i suoi compagni di equipaggio⁤ e ha aiutato ⁣Rubio a ‍scaricare il carico da dentro Cygnus.

Passeggiata spaziale imminente

Due cosmonauti sono ⁣nelle fasi finali di preparazione per la decima ⁣passeggiata spaziale dell’anno fuori dalla stazione, prevista per le 10:45 di mercoledì. Il comandante Sergey Prokopyev e ​l’ingegnere di volo Dmitri ⁣Petelin usciranno‌ dal portellone Poisk ‍nei loro tute spaziali Orlan e ‍passeranno circa sei ore⁢ e ‌mezza installando scudi contro i detriti orbitali di micrometeoriti e spostando l’hardware. Il duo‍ di Roscosmos ha⁣ trascorso il lunedì a configurare l’attrezzatura di comunicazione e a controllare le⁤ loro tute⁢ spaziali alla ⁢ricerca di‌ perdite. Questa⁤ sarà‍ la sesta passeggiata spaziale insieme‍ per Prokopyev e Petelin dal loro primo il 17 novembre 2022.

Compiti di supporto vitale e ‌misure⁤ di sicurezza

Manutenzione del supporto vitale

L’ingegnere⁤ di volo di Roscosmos, Andrey Fedyaev, ha trascorso la sua giornata principalmente su compiti di supporto ​vitale. Ha iniziato il lunedì sostituendo i ventilatori dello scambiatore di calore nel modulo scientifico Nauka. Nel‌ pomeriggio, Fedyaev ha lavorato sul generatore di ⁣ossigeno⁤ Elektron del modulo di⁣ servizio​ Zvezda che divide l’acqua riciclata⁤ in ossigeno e idrogeno.

Misure di sicurezza

Il 5⁢ agosto, i propulsori della ‍navicella ⁢Progress 83 hanno sparato per tre minuti e 16 secondi in una manovra ‌di evitamento pianificata per fornire alla⁢ Stazione ​Spaziale Internazionale una misura extra ⁣di distanza da una traiettoria ⁤prevista ⁣di ⁣un frammento di detriti. L’accensione del propulsore è avvenuta alle ​22:03 ‍EDT, e la manovra non ha avuto alcun impatto sulle operazioni della stazione,‌ compresa la fase di traiettoria‌ per ⁤il ⁣lancio del cargo Progress 85 di Roscosmos previsto⁣ per martedì 22 agosto, o il lancio‍ dell’equipaggio SpaceX Crew-7 il 25 agosto.

Conclusione

In ‍sintesi, la⁢ Stazione ‌Spaziale Internazionale ha ricevuto 3.719 kg di forniture scientifiche‍ tramite il cargo spaziale Cygnus di Northrop⁣ Grumman. L’equipaggio sta lavorando su varie indagini e ​compiti di manutenzione, tra cui la ⁤preparazione per una passeggiata spaziale e la ⁢manutenzione del supporto vitale.⁤ Nonostante le recenti attività, i lanci⁣ di carichi previsti ‍per la fine del mese non⁤ sono stati influenzati.