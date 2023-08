Il crollo di una grande parete rocciosa in⁢ Svizzera: un caso di studio

Il crollo della parete ‌rocciosa

Il 30 luglio 2023, ⁢nei pressi ‍del ‌villaggio di Bisisthal in Svizzera, si è verificato un importante crollo ​di una parete rocciosa. L’evento, avvenuto⁣ nella zona di Gwalpeten, si ⁢è sviluppato in due fasi per un totale di ​450 000 m3 di⁤ roccia, in una ⁤località che era stata attentamente monitorata a causa della sua​ nota instabilità.

Le due fasi⁢ del crollo

Il ⁣crollo della parete rocciosa, avvenuto in due fasi distinte, è stato‌ documentato​ nelle vicinanze del villaggio di ‌Bisisthal. La prima ondata di frana ha portato via circa 150 000 m3 di roccia, mentre una seconda ondata, più impattante, ha dislocato​ circa 300 000 m3.

Il monitoraggio del sito

Il sito della frana, situato‌ vicino a Bisisthal, è una zona nota per la sua instabilità ed è stato oggetto di ⁣attento ⁣monitoraggio. Il Dr.⁤ Dave ‌Petley del The Landslides Blog ha spiegato: “Si ‌erano notate delle accelerazioni nei ‍movimenti‌ nelle ultime settimane”. Questa precoce rilevazione ‌di un’attività intensificata ha probabilmente giocato un ruolo significativo ⁢nel ⁢prevenire perdite di vite umane o ‍danni a edifici o infrastrutture ⁤essenziali.

Le conseguenze del crollo

L’evento si è verificato in un’area ‍caratterizzata da detriti e pascoli montani, pertanto non ‌sono ​state segnalate vittime o feriti. Inoltre, ⁤non sono stati inflitti danni a edifici o infrastrutture critiche, poiché la zona ‌è in gran parte disabitata e priva di tali costruzioni.

La sicurezza ​del bestiame locale

Il bestiame locale, spesso visto pascolare nella regione, è ‍stato trasferito in un⁤ luogo ⁤sicuro prima della​ frana. Questo spostamento strategico ha svolto un⁣ ruolo fondamentale nel garantire‌ la sicurezza del bestiame e nel mitigare potenziali perdite economiche.

La valutazione post-evento

Attualmente, la valutazione dell’area dopo l’evento è in corso. Sfortunatamente, ⁤le condizioni⁤ meteorologiche hanno rappresentato una sfida, poiché la persistente copertura nuvolosa‍ ha ostacolato l’acquisizione di immagini⁢ satellitari di alta qualità per ulteriori studi. Il Dr. Petley ha ​inoltre avvertito che il sito rimane vulnerabile a potenziali cadute di rocce.

Innet Monitoring AG, un’entità rinomata nel campo del monitoraggio‌ delle attività geologiche, ha ​svolto un lavoro notevole sul sito. ⁣La significativa frana, seppur sfortunata, ⁣ha fornito dati e osservazioni cruciali che possono aiutare a comprendere e gestire meglio tali fenomeni geologici‍ in futuro.

Il crollo della parete rocciosa vicino a Bisisthal in Svizzera è un esempio di come il monitoraggio attento e la prontezza di intervento possano prevenire perdite di vite umane e danni a infrastrutture. Nonostante le sfide poste dalle condizioni meteorologiche, ‌gli sforzi di valutazione⁤ post-evento continuano, con l’obiettivo di comprendere meglio e gestire ⁢tali fenomeni geologici in futuro.