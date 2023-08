Introduzione

Gli astronomi hanno catturato⁢ una supernova, “SN Zwicky”, che appare come immagini multiple ⁤a‍ causa della lente gravitazionale. Questa ⁤osservazione, parte del più grande studio di supernove mai realizzato, contribuisce alla⁣ comprensione dei⁤ fenomeni cosmici, tra cui​ l’energia oscura,⁢ ed ‌è parte degli‍ sforzi in ‍corso per ⁢catalogare e studiare le esplosioni extragalattiche.

La ⁤scoperta ⁢di SN Zwicky

Gli astronomi hanno catturato un’immagine insolita di⁤ una supernova, ‌un’esplosione stellare potente, con la‌ sua luce così distorta dalla gravità di un’altra galassia da apparire come immagini multiple nel⁢ cielo. Questo fenomeno, noto come lente gravitazionale, si verifica quando la gravità di un⁣ oggetto denso distorce e intensifica ‍la ​luce di un oggetto dietro di⁢ esso.

Il ruolo​ del ​Zwicky Transient ⁣Facility

La supernova, denominata “SN Zwicky”, è stata inizialmente osservata ⁣dal Zwicky Transient Facility ‌(ZTF) guidato⁣ dal Caltech, con sede all’Osservatorio ⁤Palomar vicino a San Diego. L’osservazione fa parte del più grande studio di supernove attualmente in corso.

La ​lente ⁣gravitazionale spiegata

Come‍ previsto‌ da Albert Einstein ​più‍ di ‍un secolo fa, la luce di un oggetto cosmico‌ che ⁣incontra​ un oggetto denso‍ sulla sua strada verso di ⁣noi ​può ‍subire una⁢ lente gravitazionale. L’oggetto denso agisce come una lente che può piegare e concentrare la luce. A ‌seconda di quanto ⁢è densa la lente e della distanza‍ tra la lente e noi, questo effetto di deformazione può variare in intensità. Con una forte ⁢lente, la luce dell’oggetto cosmico è ⁣così distorta che viene⁢ ingrandita e divisa in diverse copie della stessa immagine.

Studiare SN Zwicky

SN Zwicky è ⁤classificata come una supernova⁢ di tipo ‌Ia. Queste sono stelle morenti che terminano la loro​ vita ​con uno spettacolo di luce che è sempre lo stesso in luminosità da evento a‍ evento. Questa proprietà‍ unica ‍è stata fondamentale nel rivelare ⁤l’espansione accelerata dell’universo nel 1998 a ‌causa di un fenomeno ancora sconosciuto chiamato energia oscura.

La scoperta ​e lo studio di SN Zwicky

Goobar e il suo team​ internazionale ​hanno utilizzato ⁢una serie⁤ di strutture ​astronomiche per seguire e studiare SN‍ Zwicky dopo che è ⁢stata scoperta da ZTF. La ⁢Near-IR‍ Camera 2 (NIRC2) presso l’Osservatorio W. M. Keck su Maunakea ​nelle⁣ Hawaii ha risolto SN Zwicky, rivelando che la lente della supernova era abbastanza⁣ forte da​ aver creato immagini ⁤multiple dello stesso oggetto.

Supernove, energia oscura e ‌misteri cosmici

“Le supernove di tipo Ia fortemente⁤ lente ci permettono di vedere più indietro nel tempo perché⁣ sono ⁤ingrandite. ⁢Osservarne di più ci darà ‍un’opportunità senza​ precedenti per esplorare ​la natura dell’energia oscura”, afferma Joel ⁣Johansson, un ricercatore post-dottorato presso‍ l’Università di ​Stoccolma ‍e co-autore dello studio.

Conclusione

In‌ sintesi, la scoperta di SN⁣ Zwicky offre un’opportunità unica per ‍esplorare⁣ i misteri‌ dell’universo, ​tra cui ​l’energia oscura e la materia oscura. Questa scoperta è parte di un più ampio‌ sforzo per catalogare e studiare ​le esplosioni‍ extragalattiche, contribuendo alla nostra comprensione dei fenomeni ⁢cosmici.