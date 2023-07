Agosto 2023: un mese caldo come Luglio?

La questione che più spesso si pone in questo periodo riguarda le previsioni meteo per Agosto 2023: sarà un mese caldo come Luglio? Non è semplice dare una risposta definitiva, ma potremmo tentare di farlo affermando che le condizioni climatiche saranno altalenanti.

Le incertezze delle previsioni meteo

La domanda successiva che sorge spontanea è: come possiamo affermare con certezza una cosa del genere? Potreste ricordare un famoso slogan pubblicitario che diceva “ti piace vincere facile”, ebbene, in questo caso la situazione è simile. Sarebbe sufficiente dire che l’anticiclone africano si posizionasse nel Mediterraneo, ma probabilmente le cose andranno diversamente.

Il rischio dell’anticiclone africano

Sì, purtroppo la possibilità che ciò accada è reale, non ha senso negarlo o cercare di nasconderlo. Possiamo affermare che l’anticiclone africano potrebbe colpire con forza solo verso il 10 Agosto, non prima. La prima parte del mese trascorrerà senza eccessi.

Le possibili conseguenze dell’anticiclone africano

Una volta stabilito che questa struttura potrebbe ripresentarsi nel corso di Agosto, ci si potrebbe chiedere (giustamente) se sarà in grado di portare ulteriori record di calore. Mai dire mai e potrebbe essere in grado di farlo perché proprio nel mese di Agosto l’alta pressione subtropicale raggiunge il suo apice.

Le previsioni per la seconda metà di Agosto

La quantità di calore che si sta accumulando sul Nord Africa è qualcosa di eccezionale, pertanto il rischio che altre intense ondate di calore possano colpire le nostre regioni sarà molto elevato.

Un possibile cambiamento della circolazione

Per un cambiamento significativo della circolazione atmosferica, dovremmo probabilmente aspettare la parte conclusiva di Agosto, quando l’estate potrebbe iniziare a mostrare i primi segni di cedimento. Questi segnali, sebbene prematuri, potrebbero fornire qualche indicazione su come potrebbe essere l’autunno successivo, ovvero una stagione autunnale particolarmente turbolenta per una serie di motivi che esamineremo in seguito.

Le previsioni per l’autunno

Nonostante le incertezze, le previsioni meteo per l’autunno indicano una stagione potenzialmente turbolenta, con possibili cambiamenti significativi nella circolazione atmosferica. Tuttavia, per avere un quadro più preciso, dovremo attendere ulteriori aggiornamenti.