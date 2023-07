Un’ondata di instabilità meteorologica proveniente dall’Atlantico prenderà di mira le regioni settentrionali dell’Italia a partire dal 24 Luglio. Inizialmente, i settori alpini occidentali saranno colpiti, ma l’influenza del sistema perturbato si estenderà gradualmente a quelle orientali e alle aree pianeggianti, dando vita a temporali sparsi ma di forte intensità.

Avviso di condizioni meteorologiche avverse: Dipartimento della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni attuali, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Gli effetti del maltempo potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse parti del Paese. Per monitorare l’evoluzione della situazione, è possibile consultare il bollettino nazionale di criticità e di allerta sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/).

Dettagli dell’avviso: Piogge temporalesche, grandinate e forti raffiche di vento

Da domani, lunedì 24 luglio, si prevedono precipitazioni sparse di carattere temporalesco, che potrebbero essere localmente intense e persistenti. Le regioni che saranno maggiormente coinvolte sono Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, mentre nel pomeriggio la perturbazione interesserà anche Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni meteorologici saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti scariche elettriche, grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta gialla meteo-idro: potenziali criticità nelle regioni settentrionali

Per la giornata di domani, è stata valutata un’allerta gialla meteo-idro in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto, oltre che su parte di Lombardia e Piemonte. Si raccomanda a tutti i cittadini di rimanere aggiornati sulle previsioni meteorologiche e sulle eventuali criticità attraverso il sito del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/).

Raccomandazioni generali in caso di maltempo

In caso di maltempo, è fondamentale rispettare alcune regole generali di comportamento per garantire la propria sicurezza. Le informazioni dettagliate su i livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile. Il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione in stretto contatto con queste strutture.