Le recenti previsioni meteo ci informano che stiamo per affrontare la seconda ondata di calore stagionale, che si prevede essere molto più intensa e duratura rispetto alla prima, avvenuta nel mese di Giugno. Le condizioni climatiche saranno prevalentemente stabili, ma estremamente severe a causa delle alte temperature.

Temperature elevate su tutto il territorio nazionale

Il fine settimana vedrà un aumento significativo delle temperature in tutta l’Italia, con particolare intensità in Val Padana e nelle isole maggiori. In Sardegna e Sicilia, le temperature potrebbero raggiungere i 38-40°C, mentre in Val Padana si prevede che il termometro arrivi facilmente a 36°C. Queste temperature sono notevolmente superiori alla media stagionale. Tuttavia, è importante sottolineare che questo è solo l’inizio dell’ondata di calore.

Una settimana di caldo estremo

La settimana successiva sarà caratterizzata da un caldo estremo nel sud, nel centro e nelle isole maggiori. Tra il 12 e il 15 Luglio, le temperature potrebbero superare di 10-15°C le medie stagionali. Per essere più precisi, le temperature massime oscilleranno generalmente tra i 33 e i 42°C, con picchi isolati di 44-45°C nelle aree interne e lontane dal mare.

Le zone più colpite dal caldo

Le temperature più elevate saranno registrate in Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria. Le province più colpite dal caldo intenso, in particolare tra venerdì 14 e domenica 16, saranno quelle di Foggia, Matera, Cosenza, Catania, Siracusa, Enna, Cagliari, Nuoro e il sud della Sardegna. In queste aree, i termometri potrebbero registrare temperature eccezionali vicine ai 44-45°C.

Un’ondata di calore che potrebbe durare 10 giorni

L’ondata di calore potrebbe persistere per un periodo prolungato, potenzialmente per tutta la seconda decade di Luglio. In particolare, il centro e il sud dell’Italia potrebbero dover affrontare temperature elevate per oltre 10 giorni.

Previsioni basate su simulazioni modellistiche

Nonostante possa sembrare una previsione esagerata, come spesso si legge online, queste informazioni sono basate su simulazioni modellistiche. Si tratta quindi di una lettura accurata delle ultime previsioni, che purtroppo indicano un periodo di caldo estremo. Continueremo a monitorare attentamente le prossime previsioni modellistiche per fornire aggiornamenti meteo ancora più precisi.

Conclusione

In conclusione, la meteo prevede un periodo di caldo intenso e prolungato per la seconda parte della stagione, con temperature che superano notevolmente le medie stagionali in molte regioni d’Italia.