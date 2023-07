Vi ricordate del mese di giugno 2023? Vi ricordate le condizioni meteo che abbiamo sperimentato nella prima metà di quel mese? La memoria tende a essere breve quando si tratta di fenomeni meteorologici.

Un Giugno insolito

Quel periodo fu particolarmente anomalo a causa dell’instabilità atmosferica che ha interessato le nostre regioni. Abbiamo assistito a violenti temporali, molti dei quali hanno scaricato enormi quantità d’acqua in brevissimo tempo. Purtroppo, eravamo appena usciti da un mese di maggio eccezionalmente piovoso, quindi il terreno, già saturo d’acqua, non era in grado di assorbire ulteriori precipitazioni.

La prima ondata di caldo

Dopo quella fase, abbiamo sperimentato una prima intensa ondata di caldo, che però è durata un periodo di tempo ragionevole. Non avremmo mai potuto prevedere un mese di luglio dominato dall’anticiclone africano, e molti si chiedevano come si sarebbe sviluppata l’estate del 2023.

Il salvataggio dell’Estate

Ecco la risposta: il meteo africano “salverà” l’estate 2023. Avevate dei dubbi? Noi no. Infatti, fin da Maggio, abbiamo proposto un quadro mensile fortemente influenzato dall’anticiclone africano. Abbiamo parlato di picchi di calore senza precedenti, abbiamo parlato di record di caldo.

Analisi dei pattern climatici

Non possediamo una sfera di cristallo, ma le nostre ipotesi sono basate su attente analisi di diversi pattern climatici che, già dallo scorso Inverno, ci hanno permesso di farci un’idea sull’andamento stagionale sia della Primavera che dell’Estate.

Un po’ di ironia

È vero, affermare che il meteo africano salverà l’estate 2023 può sembrare strano, ma probabilmente avrete capito che stiamo ironizzando un po’. Se qualcuno aveva dei dubbi sull’andamento stagionale, dovrà sicuramente ricredersi. Il mese di Luglio, e probabilmente anche quello di Agosto, ci farà ricordare cosa significa avere a che fare con l’anticiclone subtropicale.

Conclusione

In conclusione, l’estate del 2023 è stata caratterizzata da un Giugno insolito seguito da un Luglio e un Agosto dominati dall’anticiclone africano. Questo ci ha fatto ricordare l’importanza di analizzare attentamente i pattern climatici per prevedere l’andamento meteo stagionale.