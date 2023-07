È vero, in questi giorni non si fa altro che parlare di caldo per ovvi motivi… Però guai a noi a sottovalutare le potenzialità di eventuali ribaltoni meteo climatici che potrebbero subentrare nel corso delle prossime settimane.

D’altronde anche in questi ultimi giorni abbiamo avuto un assaggio della violenza di certi fenomeni atmosferici, in particolare dei temporali che come al solito non mancano di creare danni e disagi in alcune zone d’Italia. Il nord, infatti, continua ad essere bersagliato da questo tipo di precipitazioni, spesso e volentieri a carattere di nubifragio e spesso e volentieri associate a grandinate potentissime.

Qui però non si sta parlando di semplice (si fa per dire) instabilità atmosferica, qui si sta parlando di veri e propri cambiamenti che potrebbero affacciarsi sul Mediterraneo. Quando? Adesso ne parliamo…

Osservando le varie proiezioni modellistiche dobbiamo dirvi che l’ampia circolazione ciclonica presente sul Nord Europa (con evidenti ripercussioni anche sui settori centrali del vecchio continente) potrebbe provare ad estendersi con più convinzione in direzione sud e quindi verso il Mediterraneo.

In realtà i tentativi sono già evidenti, infatti l’instabilità atmosferica descritta poc’anzi nasce proprio dalla circolazione d’aria fresca riconducibile a quella depressione. Tra una decina di giorni però questa circolazione potrebbe provare ad assaltare l’anticiclone africano e qualora dovesse riuscirci scoppierebbe il finimondo.

Tenete conto infatti che l’energia termica che nel frattempo si andrà ad accumulare nei nostri mari sarà enorme in termini di quantità e di qualità, pertanto al primo accenno di aria fresca in grado di penetrare nella struttura anticiclonica ce ne potrebbero vedere di tutti i colori.

Purtroppo dobbiamo dirlo: luglio promette peggioramenti meteo furibondi. Non ce lo stiamo inventando, lo ripetiamo, stiamo semplicemente cercando di cogliere quelle che potrebbero essere le tendenze meteo climatiche di fine mese.