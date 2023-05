Il buon giorno si vede dal mattino? Non è sempre valida questa affermazione nel meteo, ma forse questa volta potrebbe avere riscontri concreti. Il mese di Maggio è partito come peggio non poteva, con tante piogge e temporali, anche piuttosto forti. Per diverse regioni assetate d’acqua non può che trattarsi di una bella notizia, ma per altre possiamo solo parlare di notizie pessime a causa dei danni provocati dalle piogge eccessive.

E analizzando gli scenari proposti dai centri di calcolo per la seconda decade di Maggio quanto accaduto in questi ultimi giorni potrebbe nuovamente ripetersi! Per il momento potremo godere di qualche giornata più stabile grazie al ritorno dell’anticiclone, dapprima di provenienza oceanica (azzorriana) ma subito pronto ad assumere connotati sub-tropicali entro il week-end. L’alta pressione ci farà compagnia almeno fino a domenica, sebbene mostrerà sempre qualche piccola debolezza come su monti e colline, dove potremo osservare qualche temporale pomeridiano.

Le carte in tavola rischiano di cambiare nuovamente nel corso della prossima settimana grazie a nuovi affondi freschi nord-atlantici. Già all’avvio della nuova settimana potremo assistere al transito di veloci fronti temporaleschi in particolar modo al nord, il tutto in un contesto molto mite, a tratti anche caldo al sud e sulle isole maggiori.

Ma attorno al 10 Maggio ecco che potrebbe irrompere una nuova e vasta perturbazione nord-atlantica che non solo riporterebbe piogge diffuse, forti temporali e grandinate, ma anche un netto calo termico su tutto lo Stivale. Insomma potremmo rivivere una fase perturbata e fresca molto simile a quella appena vissuta.

Questa nuova fase meteo instabile e piovosa potrebbe concretizzarsi nel periodo tra 10 e 15 Maggio, insomma nel pieno del mese e della tarda Primavera, quella che solitamente negli ultimi anni ci mostrava i primi cenni di caldo. Questa volta il caldo resterà a debita distanza e dovremo tener a portata di mano giacche e ombrelli!