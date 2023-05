Maggio sta portando uno scenario di meteo estremo come raramente si è visto. Già da inizio mese si susseguono le perturbazioni, ma ora è entrato in scena un vortice ciclonico di rara potenza per il periodo, con il risultato che l’Italia è alle prese con maltempo tipicamente autunnale.

L’intenso sistema perturbato porterà il suo carico di piogge e temporali sull’intero Paese, ad iniziare dalle regioni del Sud dove una tale fase di maltempo è del tutto eccezionale per il periodo. Il minimo di bassa pressione così profondo scatenerà venti particolarmente violenti sino a tempesta in tutta Italia.

Da un lato questa pioggia sarà utile per limitare ulteriormente il deficit idrico ancora presente in alcune parti d’Italia, ma purtroppo è alta la probabilità di criticità in molte regioni. Purtroppo molta pioggia è attesa abbattersi in quelle aree dell’Emilia Romagna recentemente colpite dall’alluvione.

Quando ne usciremo da questa fase perturbata? Tra mercoledì e giovedì il vortice perderà potenza e anche la furia dei venti si placherà. Il meteo però non migliorerà e al posto del forte maltempo avremo comunque una vivace instabilità. Non mancheranno rovesci e temporali diffusi ed intermittenti.

Piccola tregua e poi altro burrascoso maltempo verso il weekend

L’atmosfera resterà quindi irrequieta, in quanto l’Italia resterà inserita all’interno di un’ampia lacuna depressionaria. Quest’area ciclonica alle nostre latitudini si contrapporrà all’anticiclone delle Azzorre proteso ad alte latitudini tra l’Atlantico Settentrionale, il Regno Unito e la Scandinavia.

Una nuova grande sorpresa è attesa sul finire della settimana, con l’ennesimo vortice afro mediterraneo pronto a catapultare l’Italia ancora in una fase di maltempo anomalo. Anche in questo caso il minimo depressionario prenderà forma tra Algeria e Tunisia, per risalire verso l’Italia interessando più da vicino le due Isole Maggiori e il Sud.

Ci sarà quindi un replay perturbato con meteo rovinato per il weekend, anche se il maltempo potrebbe mantenersi più localizzato tra il Centro ed il Sud. In alcune zone saranno probabili delle precipitazioni di una certa intensità con rischio di nubifragi.

Le temperature resteranno perlopiù inferiori alla norma per tutta la settimana, visto il contesto perturbato, pur con temporanee fiammate di calore che lambiranno l’estremo Sud. Solo verso fine mese il tempo potrebbe pian piano assestarsi su binari più consoni al periodo, in vista del possibile primo caldo estivo.