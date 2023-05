La “Città dei Laghi”, un’area transfrontaliera tra l’Italia e la Svizzera, emerge con un’identità forte e ambiziosa. Con la sua localizzazione strategica tra il Lago Maggiore e il Lago di Como, l’area aspira a competere con le metropoli di Milano in Italia e Zurigo in Svizzera. Questo articolo esplora come l’idea di questa “città” si è sviluppata e come il progetto per realizzarla sta prendendo forma.

Un’Identità Metropolitana tra il Lago Maggiore e il Lago di Como

La “Città dei Laghi”, che comprende Como, Lecco, Varese e le realtà del Canton Ticino di Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno, è un’idea che è emersa da uno studio recente dei ricercatori dell’Accademia di architettura di Mendrisio. Questa identità transfrontaliera, se ben consolidata, potrebbe permettere a quest’area di competere con le metropoli di Milano a sud e Zurigo a nord. La sfida principale per realizzare questo progetto affascinante è ridisegnare la viabilità e le infrastrutture di trasporto pubblico.

Il Progetto del Tram-Treno per Varese

Un punto di partenza importante per il progetto è il Tram-Treno di Varese. Questo prevede la trasformazione dell’attuale sede ferroviaria tra Varese e Laveno-Mombello in una linea adatta al passaggio del tram, con passaggi dei convogli ogni 4-6 minuti nell’area urbana e ogni 10 sulla tratta extraurbana diretta al Lago Maggiore. Le discussioni per questo progetto sono iniziate nel 2019, e nel 2021 è stato creato un comitato per rispondere alla call del Comune di Varese per l’avvio del procedimento del nuovo Piano di Governo del Territorio.

Un’Asse Portante di Mobilità tra Laveno e Lecco

Secondo il portavoce di un comitato operativo composto da cittadini di otto club Rotary del Varesotto, l’asse portante di mobilità urbana pubblica potrebbe essere realizzata tra Laveno e Lecco passando per Varese e Como. Questa linea di trasporto urbano potrebbe collegare efficacemente le città della “Città dei Laghi”, migliorando notevolmente la viabilità e l’accessibilità tra le diverse aree.

Una Polarità Urbana Definita dalle Direzioni di Trasporto Est-Ovest e Sud-Nord

Il territorio transfrontaliero della “Città dei Laghi” potrebbe acquisire un’identità propria di polarità urbana grazie alla presenza di due assi di trasporto pubblico, rispettivamente Est-Ovest e Sud-Nord. Questa struttura potrebbe permettere al territorio di competere con le forze attrattive delle metropoli di Milano a sud e Zurigo a nord.

La Visione di Futuro per il Trasporto Pubblico

Il futuro del trasporto pubblico nella “Città dei Laghi” potrebbe vedere la trasformazione delle tratte estreme dell’asse, la Laveno-Varese e la Como-Lecco, in metro-tramvie. Il comitato TramTreno Varese ha elaborato uno studio che dimostra la fattibilità di questa trasformazione. Inoltre, la tratta Varese-Como potrebbe essere ripristinata utilizzando il vecchio tracciato FNM da Malnate a Grandate.

Inoltre, potrebbe essere già previsto un servizio ferroviario provvisorio che collega i due capoluoghi di provincia lombardi con il Canton Ticino fino a Bellinzona e Locarno, passando per Mendrisio e Lugano.

L’Avanzamento del Progetto

Il passo successivo, sarà coinvolgere il Rotary club di Como e Lecco per estendere lo studio di fattibilità della metro-tranvia prealpina ai territori delle due località lariane. Questo rappresenta un progresso significativo per il progetto, che si avvicina sempre più alla sua realizzazione.

La “Città dei Laghi”, con la sua visione audace e il suo ambizioso progetto di trasformazione delle infrastrutture di trasporto, è pronta a sfidare le metropoli di Milano e Zurigo. Con il supporto e l’impegno delle comunità locali, potrebbe diventare un modello di sviluppo urbano sostenibile e di cooperazione transfrontaliera.