L’Italia sta affrontando un repentino cambiamento meteorologico, con l’alta pressione in declino e l’arrivo di un meteo instabile caratterizzato da piogge e temporali. Questa novità interrompe temporaneamente il clima estivo e porta sollievo alla situazione di siccità nel Paese.

Meteo instabile in arrivo

Temporali e piogge su gran parte d’Italia

La situazione meteorologica è in rapida evoluzione, con un calo dell’alta pressione e l’ingresso di un fronte perturbato che porterà piogge e temporali dapprima al Nord Ovest e poi su tutto il territorio nazionale. Si prevedono precipitazioni intense e localmente grandinate.

Peggioramento marcato tra martedì e mercoledì

Martedì 9 maggio, un vortice ciclonico si formerà sull’Italia, causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le precipitazioni si intensificheranno e si estenderanno a tutto il Paese, interessando anche le Isole Maggiori.

Conseguenze del cambiamento meteo

Mitigazione della siccità e rischi connessi alle piogge

Questo brusco cambiamento meteo pone una mitigazione della siccità che affligge molte regioni italiane. Tuttavia, le abbondanti piogge possono comportare rischi di allagamenti e frane, soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Adattarsi ai cambiamenti climatici

Il cambiamento climatico influisce sul nostro quotidiano. Il caldo improvviso sottopone a stress il nostro fisico. Le piogge intense ci trovano impreparati come la siccità. È necessario adottare fare prevenzione per ridurre i rischi connessi a queste condizioni meteo estreme, che la scienza prospetta che potranno ripetersi con maggior frequenza ed eccessi.

Previsioni Meteo

Previsioni per i prossimi giorni

Dopo lunedì 8 maggio, una nuova perturbazione porterà ulteriori precipitazioni al Nord, mentre al Sud si assisterà a un progressivo miglioramento. Mercoledì 10 maggio, il maltempo sarà diffuso su gran parte del Centro-Nord, con miglioramenti previsti a fine giornata su alcune regioni. Insomma, avremo una settimana caratterizzata da una spiccata variabilità.

Consigli per affrontare le condizioni meteo avverse

In caso di condizioni atmosferiche estreme, come forti temporali si verificano, in alcune aree improvvisi allagamenti, in tale contesto è importante non mettersi in pericolo. Si consiglia di non transitare nei sottopassi e, se possibile, di evitare l’uso dell’auto. È fondamentale seguire le raccomandazioni delle forze dell’ordine, in specie se sono in vigore delle allerte meteo.

Pioggia e Siccità

Sebbene le forti piogge possano portare sollievo temporaneo alla siccità, è importante notare che per risolvere il problema a lungo termine sono necessari periodi di piovosi più regolari e costanti, anziché nubifragi o alluvioni, come quelle che hanno colpito recentemente l’Emilia Romagna. Per mitigare i rischi legati alle forti piogge, è fondamentale che le infrastrutture, come fiumi, torrenti e tombini, vengano adeguatamente monitorate e fatta manutenzione soprattutto durante i periodi di siccità. Questo aiuterà a prevenire situazioni di pericolo e a migliorare la gestione delle risorse idriche. Ma è necessario fare prevenzione.

Avvisi meteo più efficaci

I fiumi soggetti a eventi alluvionali, le aree di maggior criticità, necessitano di strumenti di osservazione e rilevamento automatico, al fine di sostenere allerte efficaci e sufficientemente preventive. L’alluvione delle Marche del 2022 tra il 15 e il 16 settembre 2022, si è manifestata in un’area dove è giunta la piena di un fiume dove si è caricato d’acqua a monte, e dove la copertura dei radar è in grado di quantificare l’enormità di pioggia che cadeva. La popolazione non è stata avvertita in tempo, e ci sono state 12 vittime, tra cui una donna dispersa e 50 feriti.

Mitigazione e prevenzione significa utilizzare ogni strumento ad oggi disponibile per conoscere dove si stanno generando condizioni di emergenza, al fine di avvertire la popolazione, magari con messaggi e avvisi sui cellulari.