Sarà una settimana variegata e ricca di contrasti termici, non abbiamo dubbi su questo! Dopo la Pasquetta fredda e instabile per il sud, arriva prepotentemente l’anticiclone con aria molto più mite. Tutto questo in appena due giorni: martedì e mercoledì. Poi le condizioni meteo torneranno a guastarsi su tutto lo Stivale!

Ci saranno solo due giorni di totale stabilità e clima mite da nord a sud, poi un’altra perturbazione nord-atlantica invaderà il Mediterraneo a suon di piogge, temporali e grandinate. Inoltre le temperature torneranno a scendere riportandosi addirittura su valori invernali entro il termine della settimana.

Spulciando all’interno delle simulazioni modellistiche emergono almeno due affondi instabili di seguito in Italia in questa settimana! La prima, poc’anzi citata, è prevista tra giovedì e venerdì: dapprima dispenserà temporali e rovesci al nord, poi anche su centro e sud. In questo peggioramento potremo assistere a fenomeni localmente intensi, considerando che arriveremo da un paio di giorni molto più miti che daranno un grande apporto energetico per lo sviluppo dei temporali. Pertanto non escludiamo la presenza di grandinate localmente intense al nord e poi anche sulle regioni centrali e meridionali.

Il secondo impulso instabile potrebbe raggiungere il Mediterraneo tra sabato e domenica, nuovamente al nord e poi sul resto d’Italia. L’unica importante differenza, al momento, risiede nella persistenza del maltempo.

Per il nord Italia si tratterà di peggioramenti più veloci, sebbene intensi, mentre per il sud avremo nubi e piogge più frequenti nella seconda metà della settimana.

Ma l’arrivo delle perturbazioni nel Mediterraneo potremmo considerarla una certezza! Nessun centro di calcolo promuove la presenza di anticicloni persistenti e deleteri, in grado di mantenere molto lontane le perturbazioni e alimentare la siccità. Le piogge, dunque, torneranno in Italia dopo la breve pausa di martedì e mercoledì.

Per capire quali regioni vedranno i fenomeni più intensi o le piogge più interessanti, dovremo attendere altri preziosi aggiornamenti meteo man mano che ci avvicineremo al periodo indicato.