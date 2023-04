Non ci sarà nemmeno il tempo di godersi qualche giornata di Sole e con la mitezza, che il maltempo sarà nuovamente di scena in Italia. L’anticiclone ora presente sullo Stivale avrà brevissima durata essendo un anticiclone mobile, ovvero una figura di pressione che va ad inserirsi tra due depressioni. Insomma tra pochi giorni le condizioni meteo torneranno a peggiorare!

Ma quando precisamente? Ebbene i primi temporali arriveranno mercoledì sera sul Nordovest, ma il maltempo entrerà nel vivo nella giornata di giovedì su tutto il nord e il centro Italia. Poi nella giornata di venerdì anche il sud dovrà metter mano all’ombrello.

Ma a quanto pare non sarà l’unica perturbazione della settimana! Mentre le piogge continueranno ad interessare il sud tra venerdì e le prime ore di sabato, dovremo guardarci le spalle poiché irromperà un’altra depressione nord-atlantica dal golfo di Leone! La seconda perturbazione della settimana avrà molto da dire durante il week-end, soprattutto sulle regioni del centro e del sud. Ci saranno piogge e temporali sia sabato che domenica che andranno a rimpinguare gli accumuli di pioggia dei giorni precedenti.

Potrebbe andar meglio solo al nord, ma non escludiamo un ritorno dei temporali nella giornata di sabato. Per il resto d’Italia sarà un week-end da dimenticare, molto simile al week-end di Pasqua. L’unica differenza sarà la temperatura che, seppur prevista in netto calo, non sarà paragonabile a quella dello scorso fine settimana.

Le temperature cominceranno a scendere giovedì a partire dal nord Italia, poi tra venerdì e sabato il calo sarà sensibile anche su centro e sud. Le massime potranno raggiungere i 16-17°C laddove splenderà il Sole, mentre dove imperverseranno piogge e temporali la colonnina di mercurio potrebbe scendere fino a 8-10°C. Insomma saranno temperature inferiori alle medie del periodo!

Questa previsione meteo molto dinamica è in linea con la prima parte della primavera, storicamente caratterizzata da sbalzi di temperatura e alternanza tra giornate belle e altre piovose.