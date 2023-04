Il Laghetto Centroparco di Segrate, un tempo una cava di sabbia, è destinato a diventare un’oasi galleggiante grazie al progetto “Oasis – L’Oasi di Segrate” dello studio danese Mast. La riqualificazione offrirà nuove opportunità di svago e relax, con strutture moderne e sostenibili immerse in un contesto naturale unico alle porte di Milano.

Un parco galleggiante dalla collaborazione internazionale

Il progetto “Oasis – L’Oasi di Segrate”

Il Comune di Segrate ha affidato lo studio danese Mast con il compito di trasformare il Laghetto Centroparco, una cava di sabbia profonda 60 metri situata nella periferia milanese, in un parco galleggiante. Il progetto prevede la realizzazione di edifici collegati da una passerella sull’acqua, che si trasforma poi in un ponte e in una serie di isole galleggianti.

Le strutture e i servizi offerti

L’estetica scandinava del complesso ospiterà una spa, un ristorante e un noleggio barche, permettendo ai visitatori di raggiungere gli isolotti verdi al centro del lago. Queste strutture offriranno ai milanesi e ai turisti un luogo di relax e svago, senza dover allontanarsi troppo dalla città.

Sostenibilità e impatto ambientale del progetto

L’uso del legname locale

Per la costruzione degli edifici, lo studio Mast e il Comune di Segrate prevedono di utilizzare legname di provenienza locale. Questa scelta sottolinea l’attenzione alla sostenibilità e all’impatto ambientale del progetto, riducendo l’energia e le emissioni associate al trasporto di materiali da costruzione.

Un’oasi verde nel cuore della Lombardia

Il Laghetto Centroparco di Segrate diventerà un’oasi verde nel cuore della Lombardia, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e a preservare la biodiversità. Il progetto si inserisce in un contesto di crescente consapevolezza ambientale e di ricerca di soluzioni sostenibili per lo sviluppo urbano.

In conclusione, il progetto “Oasis – L’Oasi di Segrate” promette di trasformare una vecchia cava di sabbia in un’oasi galleggiante di svago e relax. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Segrate e lo studio danese Mast, i milanesi e i turisti potranno presto godere di un parco galleggiante sostenibile e moderno, senza dover lasciare la città.