Il mese di aprile a Bari porta con sé un clima normalmente piacevole, ma in cui non mancano sorprese clamorose per una città posta sul Mediterraneo.

Sebbene mediamente mite, il clima di Bari in aprile può essere altalenante, con ondate di freddo tardive alternate a periodi di caldo improvviso, lunghi periodi soleggiati ma anche ondate di maltempo con temporali intensi.

Il clima di aprile a Bari: le temperature

Aprile è un mese di transizione tra l’inverno e l’estate, quindi il clima a Bari inizia a diventare sempre più mite. La temperatura media giornaliera si aggira intorno ai 18-19 gradi, con picchi di caldo che possono superare i 25 gradi. Di giorno, quando soffia la brezza di mare, fa spesso più caldo nelle zone interne rispetto a quelle costiere, mentre le temperature notturne scendono fino a circa 8-9 gradi nelle zone più distanti dal mare e fino a 10-11 gradi in quelle costiere.

Ondate di freddo e nevicate

Nonostante il clima mite, durante il mese di aprile a Bari ci possono essere ancora ondate di freddo e in casi eccezionali, talmente fredde da portare la neve in città. Questo caso clamoroso si è verificato tra il 7 e l’8 aprile del 2003, a causa di intensa avvezione d’aria fredda dalla Russia. Non si trattò di una semplice sfiocchettata “coreografica”, ma di un’intensa nevicata durata diverse ore e con deposito di qualche cm di neve al suolo. In quell’occasione si toccò anche il record mensile di temperatura minima con -0,9°C.

Ondate di caldo

Bari è soggetta anche a periodi che possono già essere caldi e quando arriva lo scirocco la temperatura può già superare i 30 gradi. Il 10 aprile del 1985 si è raggiunta la temperatura record di 32,6°C. Sopra i 30 gradi si è andati anche il 30 aprile 2018 quando la temperatura ha raggiunto 31,5°C. Questi valori sono assai rari, ma periodi di più giorni in cui le temperature superano stabilmente i 20 gradi sono abbastanza frequenti.

Piogge

A Bari piove poco tutto l’anno e Aprile non fa eccezione. In media cadono circa 40 mm di pioggia distribuiti su 6 o 7 giorni. La possibilità di incappare in giornate piovose non è quindi molto alta, ma talvolta i temporali possono portare precipitazioni intense, sebbene di breve durata.

Vento: brezze, tramontana e scirocco

Come tutte le città di mare, anche Bari, soprattutto in primavera ed estate, può essere soggetta alla brezza di mare che rinfresca il clima diurno della città. La tramontana o il grecale, provenendo da nord, portano il freddo tardivo, mentre lo scirocco, da sud, è associato alle ondate di caldo.

Meteo di aprile a Bari: il clima mutevole della primavera

In conclusione, aprile a Bari è un mese mediamente con un clima piacevole e adatto alla vita all’aria aperta, ma che può cambiare improvvisamente da un giorno all’altro, con l’arrivo di ondate di freddo tardivo, di caldo anticipato e di improvvisi temporali.