Il clima di Ancona, ad aprile, è sospeso tra una stagione fredda ormai alle spalle e una calda che deve ancora arrivare. E’ il mese del risveglio della natura, in cui le giornate diventano luminose, le temperature si innalzano ma con un andamento irregolare. Infatti, ci sono ancora ondate di freddo che possono portare temperature rigide e, in casi rarissimi, nevicate tardive. La maggior parte delle giornate è però contraddistinta da un clima alquanto gradevole rinfrescato dall’aria del Mare Adriatico.

Le temperature

Le temperature di aprile, ad Ancona, sono dolci, non ancora calde ma nemmeno fredde. Le temperature medie variano dai circa 10°C della minima ai 17-18°C della massima. La prima parte del mese è un po’ più fresca, mentre a fine mese aumenta la probabilità di giornate calde.

Il mare, in questa stagione, risulta un fattore calmierante per le temperature massime, infatti, solo circa un giorno su tre o quattro presenta una temperatura massima di 20 o più gradi, mentre il superamento della soglia dei 25°C è un evento raro.

Ma quel che il mare toglie di giorno lo restituisce di notte addolcendo il clima e facendo sì che le temperature sotto i 5°C, in centro città, siano rare; mentre allontandosi dal mare e inoltrandosi più all’interno diventano più frequenti.

Ondate di freddo tardive

Posta sull’Adriatico, quindi sul versante orientale della penisola italiana, Ancona è particolarmente esposta alle ondate di freddo che giungono dall’Europa nord-orientale. Sebbene in primavera giungano più attenuate rispetto all’inverno, talvolta, specie a inizio mese, possono portare ancora temperature rigide, qualche notte con temperatura attorno agli zero gradi e, in casi molto rari, persino qualche nevicata.

Tra il 7 e l’8 aprile del 2003 tutta la fascia adriatica fu esposta a una potente ondata di freddo, con la neve che cadde fin sulla costa e interessò anche la città di Ancona. Le nevicate maggiori, tuttavia, interessarono la costa molisana e pugliese.

Le temperature record

Basandoci sui dati dell’aeroporto di Falconara, che presenta temperature minime in media di 2 o 3 gradi più basse di quelle di Ancona città e massime all’incirca equivalenti, il record di temperatura minima risale al 1970 ed è di -2,1°C. Nel 2003 si raggiunse, invece, una minima di -1,5°C. Il record di temperatura massima è di 27,4°C e risale al 1962.

Ad Ancona città, negli ultimi 15 anni, i record sono rispettivamente di 2°C il 7 aprile 2021 e 26,4°C il 16 aprile 2015.

Piogge

Ancona ha un clima caratterizzato da piogge abbastanza frequenti e costanti un po’ tutto l’anno, senza minimi e massimi pronunciati. Aprile non fa eccezione e in media presenta circa 8 giorni con precipitazioni e 55-60 mm di pioggia totale. Nella maggior parte dei casi le piogge sono a carattere moderato, salvo gli acquazzoni che scaturiscono dai temporali, talvolta forti ma, nella maggior parte dei casi, brevi.

Nebbie di mare e vento

Aprile è anche il mese in cui si possono verificare nebbie di mare o nubi basse costiere, a causa della superficie marina ancora fredda. In genere non durano molto e si dissolvono durante la mattinata.

Anche il vento è un fattore importante da considerare. Aprile è, infatti, il mese più ventoso, in cui il vento soffia ad una velocità media di circa 15-20 km/h.

Conclusioni sul meteo di aprile ad Ancona

Temperature in salita e nella maggior parte dei casi gradevoli, giornate luminose ma non di rado nuvolose, talvolta ventose, piogge relativamente frequenti ma di intensità moderata, sono queste le caratteristiche preponderanti del meteo di Ancona nel mese di aprile. Un mese in cui si può cominciare a vivere all’aria aperta ma in cui qualche giornata fredda è lecito attendersela.