Un cambiamento meteo è alle porte, con la prima zampata dell’anticiclone africano a ricordarci di un’Estate che si avvicina a grandi passi. Il primo caldo è atteso sull’Italia nei prossimi giorni, ma il grosso di questa ondata di calore si abbatterà sulla Spagna.

La fiammata di caldo raggiungerà anomalie davvero folli su tutta la Spagna, con temperature che si innalzeranno sino a valori anche di 15 gradi oltre la media prevista per questo periodo dell’anno. Va evidenziato che si potrebbero raggiungere temperature eccezionali, cioè con livelli record per Aprile.

Le simulazioni dei modelli di calcolo indicano temperature nettamente superiori ai 30 gradi e con picchi oltre i 35 gradi sulle aree interne dell’Andalusia. Il termometro potrebbe raggiungere localmente punte di 38-39 gradi anche sulle zone di Cordoba e Siviglia. Il record storico di Siviglia è di poco oltre 35 gradi.

Se l’evoluzione fosse confermata, ci troveremo dinanzi ai primi 40 gradi europei mai raggiunti ad Aprile. Ormai gli estremi in fatto di caldo non sorprendono più. Questa situazione, a livello di eccezionalità, ricorda quella del Luglio 2022 quando si toccarono i 40 gradi a Londra per la prima volta nella storia.

Questo caldo eccezionale dovrebbe raggiungere la fase culminante tra giovedì 27 e venerdì 28 Aprile. La bolla di caldo, più attenuata, lambirà anche l’Italia con maggiori effetti tra Sardegna e Sicilia dove si potranno occasionalmente superare i 30 gradi.