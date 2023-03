In aprile, Venezia esce finalmente dall’inverno, tuttavia, il clima può essere ancora piuttosto variabile, con giornate soleggiate alternate a periodi di pioggia o nuvolosità.

Durante il periodo pasquale, che nella maggior parte degli anni cade nel mese di aprile, Venezia è presa d’assalto dai turisti, pertanto è importante conoscere quali sono le condizioni medie del clima veneziano in questo periodo dell’anno.

Temperature

La temperatura media diurna in aprile a Venezia è di circa 16°C, mentre la minima notturna si aggira attorno agli 8°C. Tuttavia, ci possono essere variazioni significative, con temperature massime che nei periodi soleggiati di alta pressione possono superare i 20°C e le temperature minime che possono scendere sotto i 5°C durante le ondate di freddo.

Non di rado durante il mese si alternano periodi molto miti e ancora decisamente freschi. I record assoluti di temperatura sono di 27,2°C per quanto riguarda la massima diurna e di -0,8°C per quanto riguarda la minima.

La probabilità di gelate è, pertanto, estremamente ridotta e possibile solo in caso di ondate di freddo eccezionali, come quella dell’aprile 2003.

Rare sono anche le giornate con temperature massime sopra i 25°C, l’ultima volta è accaduto nel 2018 quando si raggiunsero 26,6°C il giorno 20 e la seconda parte del mese ebbe sempre temperature massime sopra i 20 gradi.

Precipitazioni

Le precipitazioni a Venezia in aprile sono generalmente moderate, con una media di circa 70 millimetri di pioggia durante il mese. Tuttavia, ci possono essere periodi di pioggia intensa o temporali.

In media, ci sono circa 8 giorni di pioggia nel corso del mese, tuttavia, le piogge di solito non durano tutto il giorno, ma sono spesso a carattere intermittente.

Temporali

In aprile possono cominciare a verificarsi i primi temporali della stagione calda. La probabilità aumenta quando l’aria calda e umida si scontra con una massa d’aria fredda, creando una zona di instabilità atmosferica. Questo può accadere in qualsiasi momento durante l’anno, ma è molto più comune nei mesi più caldi a cominciare da aprile, per raggiungere la frequenza massima nei mesi estivi.

Acqua alta

Il livello dell’acqua alta a Venezia in aprile è generalmente basso, con una media di circa 50 centimetri. Tuttavia, è importante tenere presente che il livello dell’acqua alta può variare in modo significativo in base alle condizioni meteorologiche, come forti piogge o venti intensi da sud-est. Queste condizioni sono, però, molto più probabili in autunno che in primavera.

In conclusione

Aprile, in generale, è un buon mese per visitare Venezia, con temperature piacevoli e meno affollamento rispetto alla stagione estiva. Tuttavia, è sempre consigliabile controllare le previsioni meteo prima di partire perché la variabilità climatica tra un anno e l’altro può essere significativa e conoscere le condizioni climatiche medie può non essere sufficiente per organizzare al meglio un viaggio.