Sono confermate importanti novità meteo dagli ultimi aggiornamenti in riferimento all’evoluzione per il weekend e soprattutto per la Domenica delle Palme. Un nuovo affondo d’aria fredda punterà l’Italia e spazzerà via l’anticiclone primaverile.

Gli sbalzi termici sono una prerogativa della prima parte della Primavera e non devono sorprendere. Gli scenari più caldi si alternano a quelli freddi ed instabili. I colpi di coda tardivi dell’inverno ci sono sempre stati anche ad Aprile e quest’anno accadrà probabilmente la stessa cosa.

Cosa dobbiamo attenderci? La svolta del weekend scaturirà a seguito dell’elevazione dell’anticiclone atlantico, che si ergerà verso il Regno Unito ed il Mare del Nord. Questa dinamica incentiverà la discesa di una saccatura fredda verso il Mediterraneo, veicolata da masse d’aria polare e poi di natura artica.

Le correnti fredde traboccheranno sull’Italia nel corso di domenica 2 Aprile. Dopo un avvio weekend ancora di attesa, l’entrata irruente dell’aria polare alimenterà un vortice secondario sui mari italiani. Il tempo peggiorerà quindi per la domenica delle Palme con rovesci in estensione dal Nord-Est al Centro-Sud.

Freddo tardivo in accentuazione per la Settimana Santa

Il calo delle temperature sarà di certo l’aspetto più saliente, che configurerà un inizio d’Aprile nel quale la Primavera farà improvvisamente retromarcia. Il raffreddamento sarà esaltato dal generale rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali.

In questa fase le temperature, pur calando in modo così evidente, si assesteranno su valori non lontani dalla media. Il Nord Italia e soprattutto il Nord-Ovest risentiranno meno di questo calo termico, oltre che delle precipitazioni associate all’impulso freddo.

Un ulteriore calo termico potrebbe però concretizzarsi nei primi giorni della settimana che ci porterà ai giorni di Pasqua e Pasquetta. L’anticiclone atlantico piegherà ulteriormente verso nord-est, risultando proteso fin verso le nazioni baltiche e la Scandinavia.

Nuovi impulsi d’aria fredda punteranno l’Italia, traghettati da correnti da nord-est. La configurazione sarà di quelle tipicamente invernali e le temperature caleranno ancora. L’instabilità continuerà a concentrarsi al Centro-Sud, con temporali e nevicate sino a quote basse.