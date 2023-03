C’è chi parla sul web dell’arrivo di un colpo di coda dell’inverno a metà mese e che addirittura potrebbe riportare la neve a bassa quota. Ma sarà vero? Analizzando gli scenari meteo dei prossimi dieci giorni c’è davvero poco di invernale di cui parlare, per cui queste ipotesi nevose a bassa quota lasciano il tempo che trovano. Questo, però, non implica il mancato arrivo di ondate di maltempo!

L’unica certezza dei prossimi giorni è l’arrivo (che ormai non fa più notizia) della mitezza sub-tropicale. A partire da sabato le temperature saliranno ulteriormente su tutta Italia, tanto da raggiungere i 23-24°C su diverse località del nord, del lato tirrenico e delle isole maggiori. Tutto merito dell’anticiclone sub-tropicale, che per qualche giorno si allungherà sin su Spagna e Mediterraneo centro-occidentale.

Fortunatamente pare trattarsi solo di una breve comparsa del suddetto anticiclone. Tra 14 e 15 marzo aumentano le probabilità circa la discesa di una saccatura più fredda nord-atlantica sull’Europa occidentale e a seguire sul Mediterraneo, la quale spazzerebbe via in men che non si dica la mitezza dei giorni precedenti.

Nel caso in cui si realizzasse questo scenario, potremmo tornare a vivere giornate molto più fredde, con temperature anche inferiori alle medie del periodo da nord a sud. Anche la pioggia non mancherebbe: trattandosi di una perturbazione atlantica le correnti premierebbero le regioni del nord e del lato tirrenico.

E la neve? In montagna certamente, ma per le basse quote sarebbe a dir poco impossibile considerando che l’aria di matrice nord-atlantica non è sufficientemente fredda per permettere la discesa dei fiocchi di neve in pianura.

Meteo Sintesi è presente una discreta possibilità di una veloce ondata di maltempo di stampo nord-atlantico tra 14 e 15 marzo. Questa porterebbe piogge diffuse e neve in montagna, oltre che un considerevole calo delle temperature. Ma quanto effettivamente potrebbe scendere la colonnina di mercurio? Almeno 10°C stando agli ultimi aggiornamenti. Tra 12 e 13 marzo raggiungeremo temperature superiori ai 20°C su gran parte d’Italia, per cui con l’eventuale arrivo di questa saccatura nord-atlantica le temperature potrebbero scendere fino a 10-14°C in pianura (specie al nord).