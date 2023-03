Torna il sereno su gran parte del nord dopo le piogge di ieri, mentre i fenomeni si concentrano principalmente sulle regioni centrali. Piogge e temporali interessano bassa Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, mentre al sud resistono condizioni meteo stabili e molto miti, seppur con parecchio vento di libeccio.

Nel corso della giornata, tuttavia, il tempo è destinato a peggiorare anche su Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria settentrionale: la perturbazione situata sul centro Italia si muoverà verso sud-est, pertanto comporterà un incremento delle nubi, delle piogge e dei temporali specie tra pomeriggio e sera.

Residue piogge interesseranno Molise, Abruzzo, Marche, mentre migliorerà velocemente sul medio Tirreno.

Durante il pomeriggio altri isolati rovesci o temporali potrebbero svilupparsi su Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma in via del tutto localizzata. Tempo stabile invece sul resto del nord e dell’alto Tirreno dove splenderà il Sole.

Ma passiamo al protagonista principale della giornata: i forti venti di maestrale e ponente. Questi sferzeranno soprattutto le due isole maggiori con raffiche di burrasca, superiori ai 70-80 km/h. Raffiche forti di maestrale in arrivo anche sul resto del sud e del medio-basso Adriatico. Tale vento ruoterà da nord (tramontana) entro martedì e si concentrerà principalmente sulle regioni del sud prima di attenuarsi totalmente.

Come si comporteranno le temperature? L’aria fredda legata alla perturbazione sta cominciando ad affluire in Italia proprio in queste ore, ma raggiungerà l’apice solo nella giornata di martedì e nelle prime ore di mercoledì. Quest’oggi avremo un calo termico su tutto il centro e il sud tra pomeriggio e sera, in virtù delle piogge e dei temporali sparsi. Poi, da stasera, irromperanno i venti più freddi che faranno scenderà di parecchi gradi la colonnina di mercurio su tutta Italia.

La prossima notte potrebbe portare brinate e gelate in Val Padana e nelle zone interne di Toscana e Umbria grazie ai cieli sereni e all’attenuazione del vento. Anche domani sarà una giornata fredda da nord a sud, ma con tempo in veloce miglioramento. Le condizioni meteo diverranno più stabili e miti col passare dei giorni.