A poco più di due giorni dall’equinozio di Primavera non ci sono buone notizie sul lato meteo. Chi si aspettava un esordio di Primavera bello, sereno e mite resterà deluso, perché proprio tra domenica e lunedì irromperà una nuova perturbazione atlantica sull’Italia, dove porterà piogge e temporali sparsi.

L’apice del maltempo è atteso proprio lunedì 20 marzo, giorno dell’equinozio. Ricordiamo, infatti, che il cambio di stagione avverrà alle 22.24 di lunedì e lo farà in un contesto di tempo perturbato su diverse regioni. Sarà principalmente il centro Italia a dover metter mano all’ombrello nella giornata di lunedì.

Ma facciamo un po’ di ordine e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

DOMENICA 19 – Giornata stabile e mite al sud, nubi in aumento al centro e al nord. Piogge sparse in arrivo su Sardegna, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte. Non escludiamo isolati temporali, anche di forte entità, entro sera tra Liguria e Toscana. Fenomeni sparsi entro tarda sera su Lombardia, Valle d’Aosta, basso Veneto, Lazio, Umbria, Marche.

LUNEDI’ 20 – Il maltempo si intensifica su gran parte del centro Italia. Possibili forti temporali tra Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo. Piogge residue su Emilia Romagna, basso Veneto, Liguria, basso Piemonte, con tendenza a cessazione dei fenomeni in giornata. Nubi in aumento al sud ma senza piogge degne di nota, eccezion fatta per qualche fenomeno sparso in Sicilia.

MARTEDI’ 21 – La perturbazione si sposta a sud e regalerà piogge e acquazzoni sparsi su Puglia, Basilicata, Calabria, Campania. Ancora piogge residue su Molise, Abruzzo e Marche (ma in miglioramento dalla mattina). Torna il bel tempo invece al nord e sul medio-alto Tirreno.

Le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente da mercoledì per almeno 3 giorni grazie al ritorno dell’alta pressione. Le temperature, inoltre, saliranno ovunque per l’arrivo di correnti tiepide sud-occidentali. Ma potrebbe trattarsi solo di una fase momentanea, in attesa di altre perturbazioni atlantiche negli ultimi giorni di Marzo!