Da poco meno di 12 ore siamo ufficialmente entrati in Primavera (precisamente dalle 22.24 di ieri sera), ma per tante nostre regioni potrebbe quasi sembrare una giornata tardo autunnale. Tutto merito di una depressione in quota in lento movimento verso sud-est, la quale determina condizioni meteo perturbate.

Il satellite ci mostra molto chiaramente questa bassa pressione situata tra Campania e Basilicata, attorno alla quale si muovono nubi, piogge e temporali. Le regioni coinvolte dal maltempo sono quelle del medio-basso Adriatico, a cui si aggiungono Calabria settentrionale, Basilicata e zone interne della Campania. Nella notte non sono mancati forti rovesci e temporali in Puglia, specie nel barese, dove sono caduti fino a 40-45 mm di pioggia in breve tempo.

Sul resto d’Italia va certamente meglio grazie al repentino rinforzo della pressione a partire da ovest. Proprio l’anticiclone tenderà a spingere via, verso est, questa perturbazione col passare delle ore.

Nel corso della giornata avremo ancora piogge sparse e locali acquazzoni su Abruzzo meridionale, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale, ma con tendenza ad un lento esaurimento dei fenomeni. Entro sera o tarda sera le precipitazioni tenderanno ad indebolirsi e ad esaurirsi su gran parte dell’Italia. Domani, infatti, questa perturbazione sarà già un ricordo e l’anticiclone regalerà tempo più stabile e molto più gradevole.

Ben poco da segnalare per il nord, il medio-alto Tirreno e la Sardegna: sarà una giornata stabile e soleggiata quest’oggi, con temperature in lenta ripresa fino a raggiungere i 17-18°C in pieno giorno. Insomma un esordio certamente più primaverile rispetto ai versanti adriatici ed il sud dove si respira aria di fine Autunno.

Ma è solo questione di tempo: da domani e fino a sabato la mitezza e la stabilità accomuneranno tutte le regioni da nord a sud. Potremmo assaporare anche i primi tepori sub-tropicali tra venerdì ed il week-end, con temperature massime fino a 25-26°C, unite a condizioni meteo molto stabili.