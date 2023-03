Buona domenica carissimi lettori di MeteoGiornale.it! È un risveglio tutto sommato stabile seppur con tante nubi in arrivo sulle regioni centrali e settentrionali, segno dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica. Proprio quella perturbazione di cui vi abbiamo parecchio parlato nelle ultime 24 ore: sarà la responsabile del ritorno di condizioni meteo simil-autunnali, ovvero piogge, temporali ed un lieve calo termico.

Nel corso della giornata il tempo è destinato a peggiorare gradualmente per l’arrivo di piovaschi specie sul Nordovest, Sardegna e Toscana. In particolare tra pomeriggio e sera potrebbe svilupparsi qualche intenso temporale tra la Liguria orientale e la Toscana, tra spezzino, Lunigiana, Garfagnana, livornese, pisano, fiorentino. Fenomeni sparsi, a carattere temporalesco, plausibili anche su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e basso Veneto in serata.

La domenica al sud Italia sarà stabile e mite, con temperature fino a 19-20°C. Insomma un week-end di piena primavera, in attesa del peggioramento che si concretizzerà tra lunedì e martedì.

La giornata più instabile sarà proprio quella di lunedì 20 marzo, giorno in cui è atteso l’equinozio di Primavera. Ricordiamo, infatti, che alle 22.24 l’Inverno terminerà definitivamente lasciando spazio alla bella stagione. Un esordio bagnato per la Primavera, considerato che avremo piogge e temporali diffusi su tante aree del centro Italia. Qualche pioggia residua lunedì al nord, con tendenza al miglioramento in giornata, mentre le nubi andranno aumentano al sud.

Il maltempo sul Meridione arriverà martedì 21, ma sarà piuttosto fugace, prontamente spazzato via dall’alta pressione. Il bel tempo e la mitezza torneranno a fare la voce grossa tra 22 e 24 marzo su tutta Italia senza troppi fronzoli. E il prosieguo? Molto incerto al momento: pare possibile un nuovo lento affondo di aria umida atlantica dal prossimo week-end verso il nord Italia, ma la situazione è sicuramente molto ingarbugliata per poter elargire una previsione meteo quantomeno affidabile.