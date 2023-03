Il meteo può cambiare di colpo, non c’è da stare tranquilli. La Primavera quest’anno ha anticipato i tempi, con il mese di Marzo fino a questo momento con temperature più alte del normale. Le premesse erano ben diverse, anche alla luce di un avvio di Marzo che aveva avuto un sapore decisamente invernale.

Tutto è poi subito cambiato, con i primi tepori che hanno conquistato l’Italia. Addirittura si è fatto già vedere a più riprese l’anticiclone nord-africano. Quest’andamento ha sorpreso non poco, visto che si pensava ad uno scenario completamente diverso.

Il grande gelo su parte d’Europa nella prima parte di Marzo, a seguito dello stratwarming osservato a Febbraio, avevano fatto ipotizzare ben altro, con un Vortice Polare in profonda crisi. Ad un certo punto l’ipotesi prevalente era che l’Inverno potesse rubare la scena alla primavera in questa prima fase. Invece non è successo!

Cosa attenderci ora nella seconda parte di Marzo? Le proiezioni sul breve e medio periodo non lasciano granché spazio alla possibilità di un brusco cambiamento meteo, mentre più avanti potrebbe esserci quello stravolgimento che potrebbe far piombare l’Inverno tardivo sull’Italia.

Verso fine Marzo con potenzialità invernali, attenzione anche ad Aprile

Di certo, nella prossima settimana succederà ben poco. Non ci sarà nulla in termini di freddo. Tuttavia, non ci saranno nemmeno spiragli per il maltempo. Questo rappresenta certamente un problema, di fronte al quadro siccitoso del Nord che necessiterebbe di piogge primaverili frequenti ed abbondanti.

Molto probabilmente, sino al 25 Marzo l’Italia sarà a malapena lambita da qualche perturbazione, in un contesto molto mite per il periodo. Le precipitazioni risulteranno inferiori alla norma, a causa della maggiore ingerenza dell’anticiclone afro mediterraneo.

Il Centro Meteo Europeo, a fine corsa, ipotizza un brusco stravolgimento per gli ultimi del mese. La risalita dell’anticiclone atlantico verso l’Islanda potrebbe aprire la strada all’affondo di una saccatura fredda, in sprofondamento verso il Mediterraneo con un carico d’aria artica.

Inutile dire che si tratta solo di ipotesi assolutamente da confermare. Al momento è quindi necessaria molta cautela. Non è poi escluso che si apra un periodo più dinamico e a tratti freddo. Non sono rari gli anni in cui il mese di Aprile risulta più freddo e talvolta nevoso del mese di Marzo.