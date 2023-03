La prevista affermazione dell’anticiclone, subito dopo il weekend, si rivelerà breve con il meteo pronto a nuovi sussulti, tipici della Primavera. In questa continua altalena stanno mancando le grandi piogge soprattutto al Nord, dove la siccità allarma in vista dei prossimi mesi.

Qualcosa però sta per cambiare, con concrete speranze di una fase di maltempo favorevole a pioggia degna di nota anche sul Settentrione. Non bisognerà attendere neanche più di tanto e la previsione è quindi molto probabile. La perturbazione, carica di piogge, giungerà già all’inizio della nuova settimana.

I primi effetti del peggioramento si faranno infatti sentire nel corso di lunedì 13 Marzo, quando avanzerà il nuovo fronte atlantico ben strutturato, spodestando molto velocemente l’anticiclone. Le prime piogge punteranno proprio il Nord Italia, con deboli fenomeni a partire dal pomeriggio di lunedì in Liguria.

Queste precipitazioni prefrontali verso la sera di lunedì si estenderanno a tutto il Nord-Ovest, oltre che all’Alta Toscana e alle Prealpi Centro-Orientali. In nottata irromperà la parte attiva del fronte, che porterà precipitazioni più abbondanti dapprima in Lombardia e poi sul Triveneto nelle prime ore di martedì.

Pioggia preziosa, ma maltempo troppo fugace

Diversamente da quanto accaduto con le precedenti perturbazioni, stavolta sarà una buona occasione per l’arrivo delle piogge anche sull’assetato Nord-Ovest, seppur forse non così abbondanti in Piemonte. In linea generale sarà un passaggio perturbato piuttosto rapido e già nel corso di martedì ci sarà un miglioramento.

Il maltempo martedì si sposterà verso il Centro-Sud, con piogge, rovesci e temporali. L’approfondimento di un vortice esalterà i fenomeni, oltre che il vento. Inoltre le temperature caleranno, con la neve che tornerà a farsi vedere lungo la dorsale appenninica sui rilievi più alti.

Le condizioni meteo miglioreranno però rapidamente anche al Centro-Sud. Mercoledì l’instabilità residua si attarderà tra medio versante adriatico e Sud, mentre sul resto d’Italia tornerà il bel tempo per il ritorno dell’anticiclone primaverile che minaccia di durare.

In conclusione, le piogge al Nord non saranno così abbondanti e persistenti come servirebbe, risultando solo una piccola boccata d’ossigeno contro il deficit idrico che insiste da oltre un anno. Saranno necessari quindi altri passaggi perturbati frequenti e produttivi, che purtroppo però al momento non si vedono.