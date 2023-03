La presenza di una depressione atlantica ben strutturata, ad ovest del Regno Unito, comporta il richiamo di masse d’aria calde subtropicali verso l’Europa Sud-Occidentale. Le temperature si sono impennate sino a valori tipicamente estivi nelle ore più calde di giovedì 29 Marzo.

Fra le zone colpite dal caldo figurano le zone pirenaiche della Francia. I primi picchi di 30 gradi si sono misurati a Mont-de Marsan e a Dax. Ora il caldo tende a propagarsi più ad est ed in qualche modo ne risentirà anche l’Italia, in particolar modo il Sud Italia e la Sardegna.

La colonnina di mercurio ha raggiunto e superato i 30 gradi anche in diverse località della Spagna, fra le quali Bilbao, Siviglia e Cordoba. Il grande caldo è esploso quindi non solo fra l’Andalusia e l’Estremadura, ma anche nei Paesi Baschi con valori più tipici di fine Maggio se non inizio Giugno.

Il caldo particolarmente intenso ha poi investito alcune aree meridionali ed orientali dell’Arcipelago delle Canarie, dove addirittura sono stati misurati picchi di 37-38 gradi. Queste aree sono raggiunte dalla calima, una grande massa di polvere proveniente dal deserto sahariano.