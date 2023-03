È il 1° marzo e comincia ufficialmente la primavera meteorologica sul calendario meteo degli addetti ai lavori. Non dobbiamo confonderci con la primavera astronomica, che avrà inizio il 20 marzo dopo il consueto equinozio.

Quale esordio della nuova stagione? Il satellite parla chiaro: nel Mediterraneo è presente una profonda bassa pressione a spasso nel Tirreno centro-meridionale. Questa depressione determina frequente instabilità e la risalita di vasti fronti nuvolosi ricchi di piogge. La preziosissima pioggia quest’oggi scenderà principalmente sul centro-nord, in particolare tra Marche, Emilia Romagna e basso Piemonte. Al sud si evince un generale rasserenamento, ma non deve trarci in inganno in quanto l’ondata di maltempo non è certamente arrivata al termine.

Nelle prossime ore avremo ancora maltempo sulla Sardegna, specie sui settori orientali dell’isola, ed acquazzoni anche sulla Sicilia occidentale. Isolati fenomeni sulla Puglia settentrionale, mentre sul resto del sud avremo tempo stabile. Anche sulle regioni centrali avanzerà un breve miglioramento in giornata, a partire da Lazio, Molise e Abruzzo. Piogge fino a sera, invece, sulle regioni del nord. La neve scenderà fino in alta collina su gran parte del settentrione, con qualche comparsa fino a bassissima quota!

Ci riferiamo all’Emilia Romagna, dove fra la tarda mattina e il pomeriggio i fiocchi di neve potrebbero spingersi fino a quote di pianura. Qualche fiocco potrebbe mostrarsi anche su Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Imola, Faenza, grazie a particolari condizioni atmosferiche che verranno a concatenarsi. Ovviamente sarà difficile parlare di accumuli per le pianure! Quelli ci saranno, certamente sulle colline e anche con uno spessore di oltre 10 cm.

Questo vortice bloccato nel mar Tirreno avrà ancora molto da dire in Italia. Saranno principalmente le regioni del centro e del sud a fare i conti col maltempo fino al week-end, mentre al nord avanzerà un costante miglioramento già da domani. Insomma un’evoluzione meteo di stampo tardo autunnale per lo Stivale, proprio all’inizio della primavera meteorologica!