Il meteo della Primavera che sta per iniziare (1° Marzo – 31 Maggio) sarà assolutamente fondamentale. Come mai? Se non pioverà a dovere rischiamo un nuovo incubo Estate, con una possibilità di siccità estrema.

Non facciamoci prendere dall’entusiasmo delle piogge di questi giorni. È vero sta piovendo abbastanza e nevicando a quote molto basse. Questo sicuramente può essere visto come una cosa positiva. Però attenzione che il giudizio lo faranno i prossimi mesi.

Marzo

Il mese di Marzo dovrà essere sicuramente piovoso, ma le tendenze meteo a lungo termine non lasciano presagire grandi sussulti di pioggia. Sì certo, sicuramente ci saranno scambi meridiani con possibilità di precipitazioni anche diffuse.

Ma non sussistono le condizioni per un recupero idrico importante. Ricordiamo che il periodo tra Marzo e Maggio non solo dovrà risultare con precipitazioni frequenti, ma pure abbondanti, poiché ci portiamo a dietro un 2022 estremamente secco.

L’inverno appena passato è stato piuttosto modesto, decisamente mite e con poche perturbazioni davvero organizzate. Alcune zone d’Italia hanno ricevuto tanta pioggia, mentre altre purtroppo non sono riuscite a risanare il deficit.

Il verdetto della Primavera

Ecco perché la Primavera dovrà risultare instabile e capricciosa. Chiediamo ai lettori di non essere particolarmente tenaci nel volere sole e mitezza.

Sappiamo che queste due caratteristiche sono peculiarità dell’Estate e oramai in ogni trimestre estivo il caldo arriva con frequenza e le precipitazioni latitano parecchio.

Oltretutto, noi non desideriamo nemmeno fenomeni meteo estremi. Sappiamo che la Primavera può risultare una stagione di forti scontri termici e quindi di fenomenologia violenta. Non a caso, in molte zone del Settentrione i primi temporali sono proprio tra Marzo e Aprile.

Ma sappiamo anche che da fronti organizzati e molto ben distribuiti ci saranno fronti irregolari, con piogge a macchia di leopardo, talvolta molto intense ma non utili a ripianare una siccità. Ecco perché dobbiamo sperare che i prossimi tre mesi siano precipitativi con una certa frequenza.