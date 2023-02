Aumentano le chances. Crescono, giorno dopo giorno, le probabilità di uno split – o rottura – del Vortice Polare. Le code di alcuni modelli previsionali lasciano intravedere tale dinamica, gioco forza gli effetti meteo climatici potrebbero essere dirompenti.

Il condizionale è d’obbligo. Non possiamo darvi certezze, figuriamoci prevedere possibili effetti. Ci saranno, questo è certo, ma da qui a dirvi che l’Italia piomberà nel gelo più assoluto ce ne passa. Non sarebbe corretto, perché una previsione va stilata quando anche l’ultima coltre di fumo si è diradata.

In questo momento non è dato sapere l’eventuale traiettoria dello split e conseguentemente della discesa dell’aria gelida verso le medie latitudini. Quel che possiamo dirvi, osservando attentamente alcuni pattern climatici, è che quest’anno potrebbe essere una traiettoria favorevole. O sfavorevole, dipende dai punti di vista.

Ma anche qualora dovesse trattarsi di una traiettoria favorevole, non possiamo assolutamente sapere se i nuclei d’aria gelida arriveranno da noi. O magari in Grecia, o ancora in Spagna.

Dipende da tutta una serie di variabili che andranno valutate in corso d’opera. Giusto per citarvi un pattern che potrebbe incidere sulla traiettoria delle irruzioni: la NAO. Ecco, basterebbe una magnitudo più o meno consistente per innescare derive occidentali o derive orientali. Purtroppo è così, l’Italia si trova nel bel mezzo del Mediterraneo e come ben sappiamo affinché il freddo possa arrivare da noi debbono accadere non poche cose.

Per concludere possiamo affermare, con discreta sicurezza, che l’Inverno è tutt’altro che finito. D’altronde le proiezioni modellistiche, vi invitiamo a dargli un’occhiata, stanno mostrando possenti ondate di gelo sull’Europa orientale.

Possenti ondate di gelo a due passi dall’Italia, ragion per cui anche il minimo cambiamento potrebbe esporci a un evento meteo climatico eclatante. Uno di quegli eventi che, come scritto più volte, hanno tempi di ritorno ultra decennali.