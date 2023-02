L’opzione del “doppio Stratwarming” è apparsa nei modelli matematici pochi giorni fa, ed il secondo sembra avere effetti ancora più incisivi sulla Stratosfera.

Come sappiamo, per Stratwarming, ed in particolare per SSW (Sudden Stratospheric Stratwarming) si intende un riscaldamento improvviso e di grande portata della Stratosfera, ad una quota di circa 30 chilometri di altezza.

Questo riscaldamento deve avvenire in pochi giorni, e, per essere classificato come evento Major, deve avere la caratteristica di provocare la totale inversione dei venti polari, da occidentali ad orientali.

In questi casi il Vortice Polare viene completamente scalzato dalla sua sede sul Polo Nord e si viene a formare una zona di Alta Pressione.

Il suddetto Vortice si indebolisce, e si sposta generalmente in direzione della Siberia (displacement del Vortice), oppure si suddivide in due vortici più deboli, (Split del Vortice) che si posizionano uno sul Nord America e l’altro sulla Siberia.

E’ quest’ultimo che interessa maggiormente il nostro Continente, in quanto , quando la struttura in quota si trasferisce anche agli strati più bassi, aria fredda siberiana può raggiungere l’Europa.

Questo è quanto dice la statistica riguardante il comportamento di uno Statwarming ed i suoi effetti successivi, e la statistica dice anche che gli effetti al livello del mare di questo fenomeno stratosferico avvengono circa 15 giorni dopo l’evento se accade in Febbraio, circa una settimana dopo se in Gennaio, mentre in Dicembre gli effetti sono quasi immediati.

In questo caso il primo evento si è verificato il 16 Febbraio, data nella quale i venti polari in quota si sono invertiti diventando di direzione orientale.

Il secondo evento è previsto per i primi giorni di Marzo, mentre gli effetti sulla sottostante Troposfera sono attesi nei primi giorni del prossimo mese.

Infatti, è in quei giorni che è previsto l’accoppiamento Stratosfera – Troposfera, con gli effetti dello Stratwarming in trasferimento al livello del mare, ma questo non è una previsione sicura sull’arrivo del freddo sulla nostra Penisola!

Secondo i principali meteorologi mondiali è atteso un evento di grande freddo sul Nord Emisfero, e la statistica indica l’Europa ed il Nord America come i “bersagli” preferiti dello SSW, tuttavia possiamo solo aspettare e vedere se tali effetti raggiungeranno o no la nostra penisola.