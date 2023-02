Il gran freddo, protagonista per quasi una settimana, inizia molto lentamente a mollare la presa a cominciare dalle alte quote. Più in basso fa ancora molto freddo, specie di notte, ma anche qui ben presto le temperature torneranno ad aumentare. E poi arriverà San Valentino, in un insolito martedì di febbraio tutt’altro che invernale!

Non appena si esauriranno gli effetti del forte ciclone in atto all’estremo sud (fortunatamente già da questa sera) si concretizzerà un netto rinforzo dell’alta pressione su tutto lo Stivale, mettendo definitivamente il punto alla lunga ondata di freddo arrivata al termine della scorsa settimana. Da domani i cieli torneranno ad essere sereni su gran parte d’Italia e le temperature inizieranno pian piano a recuperare terreno pur mantenendosi di poco sotto le medie del periodo. Escludendo la rapidissima perturbazione di domenica sera e le prime ore di lunedì che lambirà il sud, possiamo parlare concretamente di un nuovo lungo periodo di alta pressione che rischia di farci compagnia per parecchi giorni della prossima settimana.

Insomma si tornerà al punto di partenza, con l’anticiclone ben disteso sull’Italia e sull’Europa centrale, pronto a far impennare le temperature su tutte le nostre regioni. Anche la giornata di San Valentino, martedì 14 febbraio, dovrà fare i conti con quello che possiamo ormai definire il nemico principale dell’Italia, ovvero l’anticiclone. L’assenza di piogge soprattutto al nord e sul lato tirrenico per almeno altri sette giorni andrà ad aggravare una situazione già di per sé molto critica che va avanti ormai dallo scorso anno.

Insomma sarà un San Valentino privo di piogge e al più contraddistinto da qualche banco di nebbia o nube bassa nelle valli e in pianura Padana. Al freddo notturno si contrapporrà un tepore poco invernale in pieno giorno. Le temperature massime potranno superare agevolmente i 14-15°C da nord a sud: