Il freddo, le piogge e le nevicate degli ultimi giorni saranno ben presto un ricordo grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, che in verità non è mai andato via ma è sempre rimasto alle porte dello Stivale, sul Mediterraneo occidentale. Ora la sua espansione verso est è una certezza e ingloberà tutta Italia nei prossimi giorni, anche nel giorno di San Valentino di cui già vi avevamo parlato in questo approfondimento meteo.

Il cuore dell’anticiclone si piazzerà tra il nord Italia e l’Europa centrale nel giorno di San Valentino, riuscendo ad imprimere un’anomalia non di poco conto per l’Europa. A tutte le quote la pressione aumenterà e con essa anche la temperatura. L’anomalia più pesante si verificherà alle medio-alte quote, esattamente in montagna, dove passeremo, in pochi giorni, dal gelo al tepore!

Martedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, si prevedono fino a 5-6°C al di sopra delle medie del periodo su tutto il nord e l’arco alpino, il che corrisponde a temperature, al suolo, di circa 14-15°C in Val Padana. Anche su centro e sud Italia le temperature saliranno, ma l’anomalia su questi due settori saranno più contenute rispetto al nord. Proprio sul settentrione e sull’Europa centrale agirà il cuore dell’anticiclone, dove i fenomeni di subsidenza sono più marcati e l’aria può scaldarsi con più facilità. Basti pensare che su Germania, Francia, Svizzera e Austria si rischia un’anomalia di ben +10°C!

Insomma è fin troppo chiaro che ci aspetta un San Valentino con meteo stabile su tutta Italia, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, con temperature in aumento da nord a sud. Solo di notte e al primo mattino qualche banco di nebbia potrebbe interessare la pianura Padana, ma tutto si dissolverà col passare delle ore. Sia chiaro: in notturna il freddo sarà più che presente su tutto lo Stivale grazie ai fenomeni dell’irraggiamento notturno e delle inversioni termiche, per cui in assenza del Sole il freddo sarà piuttosto marcato!