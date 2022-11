Finalmente un’opera di prevenzione di alto livello tecnologico ha difeso la città lagunare di Venezia da una disastrosa alluvione.

Ecco l’elenco delle maggiori in ordine storico (credit Comune di Venezia):

16 aprile 1936 + 147

12 novembre 1951 + 151

15 ottobre 1960 + 145

4 novembre 1966 + 194

3 novembre 1968 + 144

17 febbraio 1979 + 140

22 dicembre 1979 + 166

1 febbraio 1986 + 158

8 dicembre 1992 + 142

6 novembre 2000 + 144

16 novembre 2002 + 147

1 dicembre 2008 + 156

23 dicembre 2009 + 144

25 dicembre 2009 + 145

24 dicembre 2010 +144

01 novembre 2012 + 143

11 novembre 2012 + 149

12 febbraio 2013 + 143

29 ottobre 2018 + 156

12 novembre 2019 +187

L’evento meteo in atto in Italia è straordinario.

La domanda che viene spontanea è su questa marea è storica. Parrebbe di no, in quanto 204 cm sono stati registrati alla bocca di porto di Malamocco. Le misurazioni storiche di riferimento avvengono a Punta Salute, e qui sono stati misurati 173 cm, ponendo questa marea al terzo posto, e non la maggiore in assoluto.

Ciò che fa notizia è che finalmente in Italia è entrata in funzione un’opera che ha protetto la città. C’è da aggiungere che il MOSE è un’opera vecchia di anni, e che quanto prima necessiterà di essere innalzata, anche perché con i cambiamenti climatici rischiamo onde di marea ancor maggiori rispetto a quella di oggi.